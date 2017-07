Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Umetniki pri izdelavi svojih kreacij ne posegajo zgolj po barvah, ampak svoje umetnine dopoljujejo tudi z maskami, kostumi in scenskimi učinki. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Streljaj čez severno mejo poteka festival poslikave teles

Mednarodni festival v Celovcu

29. julij 2017 ob 14:30

Celovec - MMC RTV SLO

Celovec do nedelje gosti zdaj že tradicionalni mednarodni festival poslikave telesa, ki je tokrat na avstrijsko Koroško privabil več kot 300 umetnikov iz 50 držav.

Festival, ki je prvič potekal leta 1998, bo do nedelje po pričakovanjih organizatorjev ob Vrbsko jezero privabil čez 30.000 obiskovalcev. Festival je v zadnjih 20 letih krepko prerasel svoje meje, obiskovalci tako zadnjih nekaj let ne uživajo zgolj v neverjetnih poslikavah umetnikov z vsega sveta, ampak tudi v dobri glasbi in kulinaričnih dobrotah.

Tudi letos se bodo umetniki za naslov najboljšega na svetu pomerili v treh kategorijah – v slikanju s čopičem in gobico, v tehniki airbrush in v kategoriji posebnih učinkov.

Obiskovalci se bodo lahko pod budnim očesom umetnikov tudi sami naučili nekaj osnov poslikave telesa, so še zapisali organizatorji na svoji spletni strani.

Sa. J., Foto: Reuters