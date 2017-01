Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Barve toalet na rdeči preprogi zlatih globusov so bile zelo raznolike. Foto: Reuters Zmagovalca večera Ryan Gosling in Emma Stone sta zaradi svojih toalet pritegnila največ pozornosti tudi na rdeči preprogi. Foto: Reuters To je bil tudi večer oblin na rdeči preprogi (na fotografiji Tracee Ellis Rose). Foto: Reuters Poklon Evan Rachel Wood pokojnemu Davidu Bowieju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Svetleče in pozlačene toalete pritegnile največ pozornosti na podelitvi globusov

Zvezdniki na rdeči preprogi zlatih globusov

9. januar 2017 ob 10:48

Beverly Hills - MMC RTV SLO

Vrnil se je blišč, ostala je "varna" črnina. Med toaletami hollywoodskih zvezdnic, ki so se sprehodile po rdeči preprogi 74. podelitve zlatih globusov, so izstopale tiste v zlati in srebrni barvi.

Modni poznavalci so večer na rdeči preprogi označili za eklektičen. Modni oblikovalci so v "ogenj" poslali toalete, ki so jih navdihnili časi dobrega starega Hollywooda. Skoraj dobesedno sta sijali zvezdnica serije Škandal Kerry Washington v obleki iz kolekcije visoke mode oblikovalcev Dolce & Gabbana ter zvezdnica prihajajočega filma Obalna straža Priyanka Chopra v obleki Ralpha Laurena. Kot zanimivost lahko omenimo, da je bilo v šivanje okrasnih novcev in biserov vloženih 1.600 ur dela. Precej pozornosti pa je bila deležna tudi zlata obleka zvezdnice serije Sodobna družina Sofie Vergare.



Za prevlado kovinskih barv so poskrbele še zvezdnica filma Loving Ruth Negga v obleki Louisa Vuittona, zvezdnica serije Stranger Things Millie Bobby Brown v obleki Jenny Peckham in Regina King v obleki iz kolekcije Romone Keveža. Manjkalo ni drznih rumenih toalet (Viola Davis, Reese Witherspoon in Emily Ratajkowski) in dolgih pravljičnih oblek v roza odtenkih (Lily Collins, Emma Stone in Carrie Underwood).

Da se bo tudi o letošnjih zlatih globusih govorilo kot o večeru globokih dekoltejev, sta poskrbeli zvezdnica serije Jane the Virgin Gina Rodriguez in soproga Justina Timberlaka Jessica Biel. Klasični glamur je najbolj kršila zvezdnica serije Westworld Evan Rachel Wood, ki si je nadela črni smoking v čast pokojnega Davida Bowieja. Ta bi sinoči praznoval rojstni dan.

"To je moja tretja nominacija. Na zlatih globusih pa sem bila že šestkrat in vedno sem nosila obleko," je pojasnila v pogovoru z Ryanom Seacrestom. "Obožujem obleke. In ne želim se jim upirati, toda želim, da bi se dekleta in ženske zavedale, da niso vedno nujne. Ne jih treba nositi, če ne želite. Bodite to, kar ste," je še pojasnila Woodova. Podobno kot Woodova pa je za poseben poklon poskrbela tudi Sarah Jessica Parker, ki se je s svojo pričesko v slogu princese Leie poklonila preminuli Carrie Fisher.

Med hollywoodskimi zlatimi pari sta najbolj izstopala Ryan Raynolds v smokingu z metuljčkom in Blake Lively v črni obleki z globokim dekoltejem in dodatki v kovinski barvi. Med igralci pa so izstopali Milo Ventimiglia v mornarsko modrem smokingu Ralpha Laurena ter nagrajenca za najboljšega igralca v TV-seriji (muzikal/komedija) Donald Glover in najboljšega igralca v muzikalu/komediji Ryan Gosling.

Več utrinkov z rdeče preproge pa si lahko pogledate spodaj.

K. K.