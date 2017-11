Foto: Tek na Kristalno palačo – najvzdržljivejši premagali višino Triglava

Že četrti dogodek v Sloveniji

18. november 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City je potekal 4. tek na Kristalno palačo. Na dogodku z dobrodelno noto so se najvzdržljivejši spopadli s prav posebnim izzivom.

Udeleženci letošnjega dogodka so se lahko pomerili v različnih kategorijah: enkratni vzpon (Step Up BTC City), trikratni vzpon (Ekstremni Step Up), štafeta trojk (Step Up Štafeta Klasika) in Step Up Triglav Run. Poleg tega so bile tri tekmovalne kategorije namenjene tudi gasilcem, v teku Junior Step Up pa so se med sabo pomerili najmlajši.

Najhitrejša v enkratnem vzponu na 21-nadstropno stolpnico sta bila Mitja Mesarič (2:02) v moški in Veronika Windisch (2:27) v ženski konkurenci. S tem sta si pridobila naziv princa oziroma princese Kristalne palače. Avstrijka Veronika Windisch je bila okronana tudi za kraljico Kristalne palače, saj je s časom 9 minut in 3 sekunde slavila tudi v kategoriji Ekstremni Step Up, kjer so se tekači na vrh Kristalne palače povzpeli trikrat. Kralj Kristalne palače je postal Simon Novak, ki je 1.437 stopnic premagal v 6 minutah in 12 sekund.

Najbolj zanimiv je bil seveda "vzpon na Triglav", v katerem so se udeleženci spopadli z višinsko razliko, ki je primerljiva z višino Triglava. Za uspešno opravljen izziv so se morali na vrh Kristalne palače povzpeti kar 31-krat, za to pa so imeli na voljo pet ur.

V najekstremnejšem izzivu Step Up Triglav Run, ki ga je uspešno premagalo 13 moških in 2 ženski, je zmagal Matjaž Mikloša, ki je za 31 vzponov na 89-metrski nebotičnik potreboval 1 uro 23 minut in 59 sekund. V ženski konkurenci je tudi "Triglavska zmaga" odšla v Avstrijo - zmagala je Marlies Penker (1:40:15).

Dobrodelna akcija

Glavni namen dogodka je poleg športa in zabave predvsem zbiranje denarja za dobrodelne namene. Sredstva, ki jim jih bo z donacijami uspelo zbrati do večera, bodo organizatorji dogodka namreč namenili Pediatrični kliniki v Ljubljani. Za ljubljansko Pediatrično kliniko se torej še vedno zbirajo sredstva prek SMS-sporočil s ključno besedo OTROK ali OTROK5 na 1919.

Tek Step up je del tekov po stopnicah na prepoznavne stavbe po vzoru velikih mest, kot so New York, Chicago, Dunaj, Singapur in druga, v Ljubljani pa poteka od leta 2014.

24 ur vzponov

V sklopu projekta sta se Beba Ščap in Andrej Težak - Tešky lotila prav posebnega podviga, 7. novembra sta se namreč 24 ur vzpenjala po stopnicah Kristalne palače in s tem zbirala denar za Pediatrično kliniko v Ljubljani. "Od 24ur Kristalne pričakujem veliko stvari: zabavo na stopnicah s podporniki projekta, bolečine v nogah, veliko zbranega denarja za Pediatrično kliniko in odličen občutek, ko bo za mano še ena norost," je pred začetkom podviga dejal Tešky, ob tem pa dodal, da ga nikoli ne skrbi, ali bo zmogel, in to je ključ do uspeha.

P. B., M. Z.