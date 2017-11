Foto: Težke pesti predčasno upokojile slavnega sumoborca

S pestmi se je lotil mlajšega kolega

29. november 2017 ob 16:20

Tokio - MMC RTV SLO

Starodavno borilno veščino sumo pretresa nov škandal, zaradi katerega se bo predčasno upokojil njegov zvezdnik, veliki šampion Harumafudži.

V zadnjih letih se najpriljubljenejši japonski tradicionalni šport otepa očitkov o prirejanju izidov tekem, povezavah z mafijo in prekomernem nasilju, prav zadnje pa je bilo razlog tudi za najnovejši škandal.

V Mongoliji rojen Harumafudži je svojo kariero na Japonskem začel pri 16 letih, leta 2012 pa je postal jokozuna (veliki šampion, op. a.), kar je najvišji naziv v sumu. Sredi novembra pa se je znašel v policijski preiskavi zaradi napada na mlajšega borca Takanoivo.

Harumafudžija naj bi povsem razbesnilo, da je kolega zalotil med brskanjem po njegovem mobilnem telefonu, zato se ga je fizično lotil in Takanoiva je pristal v bolnišnici s počeno lobanjo in pretresom možganov, so poročali japonski mediji.

"Šel sem predaleč"

Harumafudži je danes sklical novinarsko konferenco, na kateri se je "iz srca opravičil" svojim navijačem, kolegom in vodilnim možem ter ženi, da jim je povzročil tolikšne težave. Podrobnosti o incidentu ni razkril, dejal je le, da se je zaradi pomanjkanja bontona odločil, da mora Takanoivu dati lekcijo.

"Da ga popravim in naučim primernega vedenja, se mi je zdela dolžnost, ki jo imam kot starejši borec," je pojasnil. "Vendar sem šel predaleč," je priznal, nato pa sporočil, da se bo upokojil.

Japonska sumozveza (JSA) je zagotovila, da je to odločitev sprejel Harumafudži - oni so se sicer zavzemali za "zelo strogo kazen", saj je šlo brez dvoma za primer nasilja, vendar pa da z njihove strani ni bila sprejeta še nobena odločitev.

Vrsta škandalov

Tudi leta 2010 je na najvišji ravni suma že prišlo do predčasne upokojitve zaradi nasilja - takratni veliki šampion Asašorju se je poslovil po tem, ko naj bi pred tokijskim nočnim klubom napadel nekega moškega.

V zadnjih letih je sumo pretresla tudi vrsta obtožb prirejanja rezultatov, kar je predsednik JSA-ja opisal kot najtemnejše poglavje v 1.500-letni zgodovini tega športa. Prišlo je tudi na dan, da je več deset sumoborcev nezakonito stavilo na bejzbol, golf, karte in mažong, tudi s pomočjo posrednikov, povezanih z organiziranim kriminalom.

Incident, ki je morda najbolj škodil sumu, pa se je zgodil leta 2007, ko je 17-letni rekrut umrl po napadu treh starejših rokoborcev. Ti so ukaz za napad prejeli od svojega trenerja.

T. H.