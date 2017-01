Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Njena 'pregreha' so živalski vzorci. Foto: Reuters Rdeči salonarji v v modnem smislu precej dolgočasnem političnem svetu, polnem moških črnih čevljev na vezalke. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Theresa May - prav nič konservativna, ko gre za čevlje

"Dekle z naslovnice" aprilske številke ameriške Vogue

30. januar 2017 ob 14:22,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 14:24

London - MMC RTV SLO

"S temi krasnimi nogami in elegantno izklesanimi gležnji lahko nosi kakršne koli čevlje", so o 60-letni premierki zapisali pri britanski Vogue.

Theresa May, britanska premierka, vodja konservativcev in modna navdušenka, ki še posebej veliko da na vpadljive čevlje, se bo kmalu znašla na naslovnici ameriške izdaje revije Vogue. Vlogo "dekleta z naslovnice" aprilske številke ji je namenila urednica omenjene revije Anna Wintour, ki je po rodu Britanka. Za fotografskim objektivom je bila slavna Annie Leibovitz, snemali so na premierkinem podeželskem posestvu Chequers.

Tudi prva ženska na čelu Velike Britanije Margaret Thatcher je bila, čeprav ni bila ravno naklonjena modnemu tisku - nekoč je izjavila, da bi "običajni ljudje kot jaz raje videli fotografije, na katerih se vidi, kakšne so obleke v resnici" -, večkrat zastopana v britanski Vogue, ji pa nikoli niso namenili pozornosti, kaj šele naslovnice, pri ameriški različici te modne biblije.

Mayeva je znana kot velika modna navdušenka, pri Vogue so že večkrat opazili njene drzne modne izbire, med drugim salonarje z leopardjim vzorcem in opazen nakit, s čimer naj bi že "premikala meje premierskega oblačenja". Dodali so še, da lahko "s temi krasnimi nogami in elegantno izklesanimi gležnji lahko nosi kakršne koli čevlje", pa naj bodo to mokasinke, balerinke ali škornji, ki segajo prek kolen.

Se je pa zaradi ljubezni do dragih modnih kosov že znašla v težavah: ko se je za Sunday Times fotografirala v usnjenih hlačah za skoraj 1.000 funtov, so jo glasno kritizirali nekateri kolegi iz konservativne stranke.

Pa še zanimivost: v radijskem intervjuju leta 2014 je Theresa May kot svojo luksuzno pregreho navedla prav "doživljenjsko" naročino na Vogue.

