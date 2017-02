Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Cash je prišel v Slovenijo z oznako "prodoren osvajalec tako ruskih rejvov kot zahodnih festivalov". Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Družbo mu je delal didžej Danny. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Pozitivno presenečenje večera sta bila duo Heymoonshaker. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Na Ment so se vrnili tudi Koala Voice. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Poleg glasbenega dela poteka tudi pester spremljevalni program. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Tudi letos bo na voljo kompilacija Slovenian moMENT, na kateri so zbrane skladbe vseh slovenskih izvajalcev na letošnji izvedbi festivala. Omenimo še, da je lani v okviru dejavnosti platforme Ment na festivalih in prizoriščih na tujem nastopilo 12 slovenskih zasedb ter izvajalcev in skupaj izvedlo 38 nastopov. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Tisti Ment, ki ga je ugrabil postsovjetski profesionalni rapzvezdnik

Začel se je festival Ment

2. februar 2017 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Samooklicani postsovjetski profesionalni rapzvezdnik, beatboxersko-kitarska atrakcija iz Velike Britanije in hišni bend Kina Šiške so bili v ospredju glasbene ponudbe prvega večera tretjega festivala Ment.

Kolesje tržnice bendov, kot ga imenujejo eni, oz. glasbenega peskovnika za radovedno občinstvo, kot ga imenujejo drugi, se je v prestolnici znova zavrtelo. Stičišče narodov - glasbenikov in delegatov iz različnih koncev sveta - je bil Kino Šiška. V dveh dvoranah - Komuni in Katedrali - se je kot uvod v festival, ki bo potekal vse do petka, izmenjalo šest izvajalcev - med njimi dva slovenska: Koala Voice in Leni Kravac.

Najbolj nepričakovani zasuk v programu in hkrati tudi dodatna motivacija za vse, ki so oklevali pred obiskom Menta, je bila napoved nastopa estonskega raperja TOMM¥JA €A$HA. Avtor misli "Life is fast joints burn slow" (oz. življenje je hitro, djoint gori počasi) – če omenimo zgolj eno izmed bolj "milejših" domislic Casha – je s svojimi ekscentričnimi videospoti obnorel splet. Zaradi njegove vizualne podobe za skladbo Winaloto videospot za skladbo Blurred Lines izpade izjemno čistunski. Toda ko odvzameš Cashu gola telesa, namigovanja na orgije in številne ženske, ki se pojavljajo v njegovih videospotih, ostanejo besede in glasba.

In v tej "okrnjeni" zasedbi ob spremljavi didžeja Dannyja je sinoči zavel oder Katedrale. Estonec je prikorakal na oder v trenirki in beli puhovki in se sprehodil po repertoarju s prvenca Euroz Dollaz Yeniz. Po diskopop uvodu v Boy Butterfly se je Cash ustavil in prvič nagovoril občinstvo. "Kakor koli, moje ime je Johnny Cash," je začel s pozdravom in največjo prošnjo, ki jo je imel sinoči: "A lahko počepnete? In se bomo skupaj dvignili," je animiral Katedralo do te točke, da so obiskovalci, za katere lahko rečemo, da jih je na nastop privedlo bolj radovednost kot naklonjenost raperju, sledili njegovim besedam.

Cash je v svojem slogu (in v svojem svetu) nadaljeval naprej. Na sample uspešnice Only Time (ki jo v izvirniku prepeva Enya) je odrapal svojo refleksijo na rapersko kulturo PRORAPSUPERSTAR. Edini raper, ki nogo zavihti za glavo, se je ogrel do te mere, da je odvrgel svojo jakno in tako so se tudi začeli njegovi nepredvidljivi plesni gibi. Nastop ni minil niti brez skladb Guez Whoz Bak, Euroz Dollaz Yeniz, Tokyo Drift, Baby Yaga in najbolj znana skladba med obiskovalci sinočnjega koncerta Winaloto.

Cashu sicer ni uspelo do zadnjega kotička napolniti Katedrale, podobno kot ne predhodnikom. Toda tisti, ki jih je odvrnilo slabo vreme in cena vstopnic (na dneve prireditve ta znaša 15 evrov), so poleg trap - na meji s "trash" - poslastice zamudili tudi impresiven nastop dua Heymoonshaker. Zamislite si bluzovski bend, ki ga sestavljata le dva člana, s tem da drugi obvladuje celotno ritemsekcijo zgolj s svojim glasom. To sta Andy Balcon in Dave Crowe. Združujeta na videz nezdružljivo. Medtem ko Balcon poudarja bluzovski del z raskavim glasom in kitarskimi izleti, Crowe pa zgolj z glasom spogleduje tako z rokenrolom kot na trenutke z dubstepom.

Začela sta umirjeno (z Find Myself at Home), končala PA z navdušenim občinstvom v Katedrali ob skladbi Feel Love. "Poznate besedo seksapil? Zdaj jo boste občutili. Zadela vas bo močno. A ne skrbite, sva profesionalca," je zbrane nagovoril Crowe pred počasnim zapeljevanjem s skladbo Take The Reins. Drug odmerek seksapila pa sta nadgradila z izvedbo Lazy Eye. Med drugim sta izvedla še Best of my Love, Heavy Grip in MF 45.

Domačini na velikem odru

A še pred presenečenjem večera so na oder Katedrale po praznovanju rojstnega dneva Kina Šiška stopili znova Koala Voice. Zasedba, ki je svoje prve večje korake naredila prav pod streho Kina Šiške, se je predstavila v bolj odrasli, malce bolj trši različici. A s starim - že ustaljenim koncertnim repertoarjem.

Štiričlanska skupina, ki jo sestavljajo na prvi pogled štirje popolnoma nepovezani delci (kot to izražajo s telesno mimiko na odru), so v zadnjih dveh letih postali pogosti obiskovalci tovrstnih "showcase" festivalov. Izkušnje, kot je bilo mogoče sinoči, pa so vložili predvsem v dinamiko svojega repertoarja. Tako tudi sinoči ni manjkala uspešnica koncertnih obiskovalcev skupine By Car, kot tudi ne rezultat njihovega gledališko-umetniškega delovanja Vede premikanja (skladbe iz predstave Kaj pa kam) in zaključek z Wild Dancer.

Razgibano in polno (tudi na račun manjše dvorane) je bilo tudi v Komuni. Predvsem je treba tu omeniti nastop norveškega "power" tria iz Osla Sauropod. Oz. ko se garažni zvok zmeša s kitarskimi izbruhi in všečnimi refreni, ki bi jih lahko hitro prisodil celo kakšnemu uvodu v risane serije 80. let prejšnjega stoletja.

Vrhunec na Metelkovi

Dogajanje se nocoj seli tudi na druga prizorišča. Poleg Kina Šiška bo festival potekal še v štirih klubih v AKC Metelkova, Hostlu Celica, Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in Pritličju.

V okviru dogajanja bo Ljubljana do petka združevala 60 zasedb, kantavtorjev, producentov in didžejev. Začela pa se je tudi glasbena konferenca, na kateri bosta osrednja govorca Sigtryggur Baldursson in Kevin Cole. Gonilna sila Sub Pop Records Jonathan Poneman pa je zaradi bolezni odpovedal udeležbo.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer