Znamenita sekvoja je bila visoka 30,48 metra, obseg debla pa je imela 6,7 metra. Foto: EPA Sorodne novice 150 let parka Yosemite: veličastne pečine, slapovi in sekvoje velikanke

Foto: Tragično slovo slavne sekvoje, znamenitega drevesnega predora ni več

Usodno je bilo deževje

11. januar 2017 ob 09:47

San Francisco - MMC RTV SLO

Močna zimska nevihta, ki je konec tedna zajela pogorje Sierre Nevade v osrčju Kalifornije, je terjala slavno žrtev v rastlinskem svetu. Padla je tisočletna sekvoja, t. i. drevo predor.

Iz naravnega parka Calaveras so žalostno sporočili, da njihovo najbolj znano drevo, imenovano Pioneer Cabin Tree, ki je dolga stoletja kljubovalo različnim vremenskim pojavom, zadnje nevihte ni zdržalo.

Zanjo pa ni bil usoden sneg, saj ga je v parku zapadlo le za vzorec, ampak poplavljanje in zemeljski plazovi zaradi velike količine dežja, ki je zapadla ob močnem vetru.

Še v nedeljo zjutraj so skoznjo hodili obiskovalci parka, popoldne pa je pot dobesedno odplavilo, sekvoja je zaječala in sledil je padec, v katerem se "zdrobila" na koščke.

Dolga stoletja ponosa

Koliko natančno je bila stara znamenita sekvoja, ki je merila več kot 30 metrov v višino in je imela sedemmetrski obbseg debla, uradno ni znano, ocenjeno pa je bilo, da več kot 1000 let.

V 19. stoletju so jo "izdolbli" in tako dobili predor, skozi katerega so v preteklosti potovale konjske vprege in avtomobili, v zadnjem času pa so mimo smeli le še pohodniki. Prav ta umetno ustvarjeni predor pa naj bi odigral pomembno vlogo tudi pri njeni pogubi, saj je vplival na stabilnost.

