Foto: Transspolni dobili svojo mis - 26-letno Vietnamko

Na tekmovanju se je predstavilo 28 kandidatk

12. marec 2018 ob 11:13

Pattaya - MMC RTV SLO

"Borila se bom za enakopravnost transspolnih, saj ima vsak človek na svetu pravico biti srečen," je dejala novookronana zmagovalka največjega lepotnega tekmovanja transspolnih ljudi Nguyen Huong Giang iz Vietnama.

Konec prejšnjega tedna je v tajskem letovišču Pattaya potekalo tekmovanje Miss International Queen 2018, ki velja za največje lepotno tekmovanje za transsspolne. Na njem se je predstavilo 28 kandidatk, večinoma iz azijskih držav.

Zmagovalka je postala 26-letna Vietnamka Nguyen Huong Giang, ki je poleg lente in krone prejela 12.500 ameriških dolarjev, enoletni najem razkošnega stanovanja na Tajskem in lepotno operacijo po svoji izbiri. Nguyen je prva predstavnica svoje države, ki se je udeležila izbora, a je pometla s konkurenco - njen pevski nastop ji je prinesel zmago tudi na Talent Showu, navdušila pa je tudi s predstavitvenim videoposnetkom.

Med odgovarjanjem na vprašanja žirije je dejala: "Čeprav sem bila rojena drugačna, kot sem danes, sem vedno zasledovala le najboljše in se oblikovala v osebo, ki je lahko danes s ponosom zastopala Vietnam." Največ dela bo imela v letu, ko bo nosila krono, na Tajskem in v domovini, kjer načrtuje nekaj projektov, "ki jih v sebi nosi že vrsto let". Ngyuen je bila v domovini znana že prej, saj se je v resničnostni pevski oddaji Vietnam Idol leta 2012 uvrstila med štiri najboljše. Od januarja, ko je napovedala, da se bo pomerila na lepotnem tekmovanju, je izgubila sedem kilogramov.

Prva spremljevalka je postala predstavnica Avstralije, druga pa predstavnica Tajske.

Pravico nastopa so imele kandidatke, ki jim je bil ob rojstvu pripisan biološki moški spol, ni pa nujno, da so se zatem odločile za kakšen medicinski poseg.

Utrinke z izbora si oglejte spodaj.

A. P. J., foto: Reuters