Foto: Tri, štiri, zdaj! Naj se ulijejo solze in se dretje začne!

Jok prežene demone

30. april 2017 ob 11:59

Tokio - MMC RTV SLO/EPA

Jokajoči otroci rastejo hitreje, pravi japonski rek, zato so v Tokiu znova pripravili festival nakizumo oz. tekmovanje v jokanju dojenčkov.

Japonci, kot omenjeno, verjamejo, da jok ugodno vpliva na dojenčkov nadaljnji razvoj, poleg tega pa prežene zle demone, zato že več kot 400 let vsako pomlad po vsej državi pripravljajo t. i. nakizumo, a najslavnejše tekmovanje v jokanju poteka v templju Sensodži.

Tekmovanja se je letos udeležilo okoli 160 lani rojenih otrok, ki so jih bodoči sumoborci, ki živijo in trenirajo v templju, na vse pretege skušali prestrašiti, vznemiriti, skratka iz njih izvabiti najglasnejše vpitje v kombinaciji z velikimi solzami. Če se dojenček še vedno "upira" in ne želi jokati, težavo reši sodnik, imenovan gjodži, ki si nadene strašljivo masko hudiča in tako v jok spravi še najvzdržljivejše.

Končni zmagovalec je tisti dojenček, ki začne jokati najhitreje. Če zajočeta sočasno dva dojenčka, zmaga tisti, ki joka glasneje.

T. K. B.