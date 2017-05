Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Nogavice, kakršne je na Irskem nosil Trudeau, gredo po vsej spletni pozornosti gotovo za med. Foto: Reuters Tudi Endi Kennyju je pogled gotovo kdaj ušel v smer Trudeaujevih gležnjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Trudeau z izbiro nogavic navdušil privržence Vojne zvezd

"Dan, ko je Sila najmočnejša"

6. maj 2017 ob 17:51,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 17:54

Dublin - MMC RTV SLO

Kanadski premier Justin Trudeau si je na srečanju z irskim kolegom Endo Kennyjem zagotovil novo četico, no, kar četo oboževalcev: navdušence nad sago Vojna zvezd.

45-letni Trudeau se je namreč na dan srečanja, 4. maja, ko se redni popotniki v galaksijo daleč, daleč stran pozdravljajo s frazo "May the 4th be with you" - ker se da četrti maj v angleščini vkomponirati v najslavnejšo frazo franšize Vojna zvezd, "Naj bo sila s teboj", je prav ta datum posvečen vsemu v zvezi s sago Georgea Lucasa - tudi sam odločil za poseben poklon: za obisk vladne palače v Dublinu je obul nogavice z motivi C-3PO in R2-D2, priljubljenih droidov iz slovite franšize.

S to dokaj (za državniški obisk pa kar zelo) drzno modno potezo - nogavici sta, sploh v kombinaciji s temno obleko, zelo opazni in vsaka druge barve, tako da je na prvi pogled videti, da sploh ne gre za par - je sprožil val navdušenja na družbenih omrežjih, kjer so se številni, predvsem njegovi kanadski rojaki, muzali ob pogledu na gležnje politika, ki je bližnji posnetek nogavic znamke Stance, ki stanejo nekaj manj kot 20 evrov, objavil tudi na Instagramu.

Kot zanimivost velja omeniti, da je na spletu mogoče kupiti tudi nogavice s podobo Trudeauja, ki je tudi sicer znan po zanimivih izbirah iz nabora teh modnih dodatkov za noge: na srečanju s predstavnico ameriške trgovinske zbornice je nosil takšne z lobanjami, med lanskim zaznamovanjem dneva Kanade pa nogavice z njihovim narodnim simbolom, javorovim listom.

These are the socks you’re looking for. #MayTheFourthBeWithYou Voici des bas de circonstance aujourd’hui. #Guerredesétoiles A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on May 4, 2017 at 10:07am PDT

A. K.