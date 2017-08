Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! To je prva večja prenova po več desetletjih. Foto: Reuters Sorodne novice Belo hišo bodo zaprli zaradi prenove; Trump na daljši dopust Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Trumpovi na dopustu, Bela hiša sredi prenove

Zaprta bo do 21. avgusta

12. avgust 2017 ob 21:14

Washington - MMC RTV SLO

Medtem ko je ameriški predsednik na počitnicah v zasebnem golf klubu v New Jerseyju, Bela hiša gosti delavce, ki prvič po več kot 60 letih prenavljajo poslopje.

Bela hiša bo zaradi velike prenove, ki je bila odobrena še v času Obamove administracije, zaprta do 21. avgusta, v tem času pa bodo zamenjali sistem za gretje in hlajenje, prebarvali stene, popravili stopnice na južnem pročelju, zamenjali talne obloge, zakrpali cevi, ki puščajo vodo v sobi za novinarske konference, in zamenjali zavese.

Po poročanju New York Timesa je vrednost projekta ocenjena na 3,4 milijona dolarjev, tovrstne velike prenove pa niso nič neobičajnega, saj je bila Bela hiša prvotno zgrajena v 90. letih 18. stoletja, nato leta 1814 požgana in ponovno zgrajena leta 1817. Njena prva večja prenova v moderni dobi je bila leta 1948 - v času predsednika Harryja Turmana.

Za nekaj sprememb sta poskrbela tudi John F. Kennedy in Jackie, ki sta Belo hišo predvsem redekorirala, svoj delež pri manjši prenovi pa sta odigrala tudi Clintonova.

Več fotografij prenove si lahko ogledate spodaj.

