Foto: Trumpu pokazala sredinca in ostala brez službe

Kršila naj bi kodeks vedenja na družbenih omrežjih

7. november 2017 ob 08:18

Washington - MMC RTV SLO, STA

Direktorji podjetja Akima, ki med drugim sodeluje z ameriško vlado, so odpustili 50-letno vodjo marketinga Juli Briskman, ker je med vožnjo s kolesom koloni avtomobilov predsednika Donalda Trumpa v Virginiji pokazala sredinec.

Fotografija, ki se je pojavila na družbenih omrežjih, zdaj pa jo ima tudi sama objavljeno na zasebnem Facebook profilu, je hitro obkrožila svet in čeprav njen obraz ni viden, je šefom priznala, da je na fotografiji ona. Fotografiral jo je eden izmed fotografov, ki so bili del predsedniške karavane.

Podjetje je sklicalo disciplinski postopek, poklicalo varnostnike in jo odpustilo s pojasnilom, da je kršila kodeks vedenja na družbenih omrežjih. Kot piše v pravilniku, je podjetje skrajno proti diskriminatornim, obscenim ali grozilnim vsebinam in zaposlenim, ki storijo kaj takšnega, grozi disciplinski postopek in izguba službe.

Briskmanova pa poudarja, da fotografija ni nastala v njenem delovnem času, pri objavi na družbena omrežja pa ni navedla podjetja, za katerega dela. "Videla sem, da se je peljal mimo in zavrela mi je kri," je pojasnila za časopis Huffington Post.

Ob tem je dodala, da enega od njenih šefov v ločenem incidentu za žaljivo objavo niso kaznovali. V sklopu delovnega mesta je bila namreč odgovorna za nadzor tega, kaj zaposleni objavljajo na družbenih omrežjih. Pred kratkim je tako odkrila, da je eden izmed direktorjev, ki jo je odpustil, na Facebooku zmerjal enega izmed podrejenih, ko sta razpravljala o gibanju za pravice temnopoltih. Briskmanova je na to opozorila, on pa je zgolj izbrisal komentarje in jo odnesel brez posledic.

Instead of trying to get #AkimaLLC to rehire Juli Briskman, let's get her a job with a company that will support her rights. Anyone hiring? pic.twitter.com/Io8J1HyyK3 — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) November 6, 2017

