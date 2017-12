Foto: Tu je selfičino - kapučino, na katerem se blešči vaša podoba

Prvi takšen lokal na svetu stoji v Londonu

20. december 2017 ob 09:06

London - MMC RTV SLO, Reuters

Verjetno je bilo res le vprašanje časa, kdaj se bo kakšen lokal domislil povezave med pitjem kave in delanjem selfijev. V Londonu so zaorali ledino in predstavili ... selfičino.

Lokal Tea Terrace, ki stoji na znameniti nakupovalni ulici Oxford Street, je v soboto predstavil novost, ki je vzbudila mnogo pozornosti. Gostje si namreč lahko omislijo selfičino - vročo čokolado ali kapučino, na vrhu katerega je odtisnjen njihov obraz, fotografiran s pametnim telefonom.

Kako stvar deluje? Vsak gost, ki si zaželi selfičino, najprej fotografira svoj obraz, nato pa prek aplikacije ta selfi pošlje natakarju. Ta fotografijo prenese na posebno napravo, imenovano Cino, medtem ko obenem pripravlja topli napitek. Fotografijo nato skenira in jo reproducira na peno napitka z jedilnimi barvami, ki nimajo okusa.

Celoten postopek traja okoli štiri minute in stane 5,75 funta (6,50 evra). Gosti svojo posebno pijačo seveda nato pod klučno besedo #selfieccino" delijo na vseh družbenih omrežjih in glas o novosti se tako hitro razširi. Samo prvi dan si je kavo z lastno podobo privoščilo več kot 400 Londončanov.

"Zaradi družbenih omrežij je tudi pitje kavo dobilo popolnoma drugačen pomen. Ni več dovolj le pripraviti okusno kavo in hrano in zagotoviti dobro postrežbo, vse skupaj mora biti tudi vredno objave na Instagramu," je dejal lastnik lokala Tea Terrace Ehab Salem Shouly, ki si želi selfičino uvesti še v drugih svojih lokalih po britanski prestolnici.

A. P. J.