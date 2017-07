Foto: Tudi v Pragi besnijo nad ljubezenskimi ključavnicami

Vsak mesec jih odstranijo približno 150

18. julij 2017 ob 13:55

Praga - MMC RTV SLO/EPA

Zadnja leta se po evropskih mestih širi nenavadna oblika vandalizma: obešanje ključavnic na ograje na mostovih, zaradi česar so zdaj izredne ukrepe morali sprejeti tudi v Pragi.

Že pred leti so morale oblasti v mestu ljubezni, Parizu, obešanje ljubezenskih ključavnic prepovedati, saj je ograja na slovitem most Pont des Arts začela popuščati. Od takrat naprej v Parizu redno odstranjujejo ključavnice, ki pa se vedno znova znajdejo priklenjene na ograje.

Navada se je že davno razširila po Evropi, tudi na primer v Prago, kjer vsak mesec "zaradi neopravičljivega vandalizma" odstranijo okoli 150 ključavnic z ograj na mostovih. Kot je za Epo opozoril umetnostni zgodovinar Roman Kotrc iz tamkajšnje zveze za zgodovinsko zaščito, imajo mostovi in z njim ograje zgodovinsko vrednost in morali bi se truditi, da to ohranjamo, ne pa uničujemo.

Ni sicer popolnoma jasno, od kod ta običaj izvira, "lastijo" pa si ga Italijani, ki so prepričani, da so zaljubljenci po vsem svetu navdih našli v knjižni romanci Ho Voglia di Te (Želim si te) Federica Moccie (po njej so leta 2006 posneli tudi film), v kateri junak in junakinja ključavnico s svojima imenoma zatakneta na tretjo ulično svetilko na rimskem mostu Ponte Milvio, se poljubita in ključ vržeta v reko Tibero.

Običaj se je pred leti začel tudi v Ljubljani, kjer zaljubljenci ključavnice najpogosteje obešajo na Mesarskem mostu.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotoutrinkov odstranjevanja ključavnic v Pragi.

T. K. B.