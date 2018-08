Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Obmetavanje s paradižniki pritegne ljudi z vseh koncev sveta. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: V dobri uri drug v drugega zmetali 145 ton paradižnikov

Priljubljen festival obmetavanja s paradižniki

29. avgust 2018 ob 16:40

Bunol - MMC RTV SLO

Špansko mesto Bunol je spet prišlo v ospredje svetovnih medijev, saj tam poteka vse bolj priljubljen festival Tomatina, kjer se udeleženci obmetavajo s paradižniki.

Priljubljenost festivala ne pojenja, včasih ga je obiskalo 45.000 ljudi, kar je bilo občutno preveč obiskovalcev, zato so morali organizatorji ukrepati in omejiti število udeležencev. Na prodaj so dali 17.000 vstopnic – tujci morajo od leta 2013 plačati udeležbo, ta znaša 10 evrov –, 5.000 brezplačnih stopnic pa prejmejo domačini. Prav domačini so začetniki festivala, leta 1945 se je zgodil prvi spontani spopad med vaščani.

"Letos je bila prireditev še posebej mednarodna, udeležila sta se je tudi veleposlanika Bangladeša in Litve," je povedal župan Juncal Carrascosa.

Festival se je začel ob 11. uri, strel je naznanil začetek obračunov, ki so trajali dobro uro. V tem času je po glavni bunolski ulici zapeljalo šest tovornjakov, ki so bili naloženi s paradižniki, za tokratne obračune so skupaj porabili 145 ton rdečih sadežev. Material za obračune so priskrbele mestne oblasti. Udeleženci so ob prihodu "streliva" navdušeno vzklikali: "Paradižnik, paradižnik." Kmalu zatem je bilo mesto rdeče od paradižnikove mezge.

Po končanem boju je mesto tradicionalno polno sveže paradižnikove mezge, ki jo nato z gasilskimi cevmi sperejo z ulic, udeleženci pa si jo s teles sperejo z vodo pri domačinih ali pa skočijo v bazen. Zaradi kislosti paradižnikovega soka pa naj bi bile potem ulice mesta zelo čiste.

D. S., foto: EPA/Reuters