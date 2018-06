Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tudi imitatorja sta se odločila, da obiščeta Singapur, in na račun srečanja dobro zaslužita. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Hotel Capella – kjer se bosta na štiri oči srečala Trump in Kim Dodaj v

Foto: V duhu zgodovinskega srečanja sta se sešla tudi imitatorja Kima in Trumpa

Ljudje nad obiskom navdušeni

9. junij 2018 ob 15:23

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Pred torkovim zgodovinskim srečanjem sta v Singapur pripotovala imitatorja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, v nakupovalnem središču sta organizirala srečanje, ki sta ga poimenovala "pravi vrh".

Imitator Kima Howard X in Trumpov "dvojnik" Dennis Alan sta srečanje priredila nekaj dni pred uradnim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Njuno srečanje je očitno navdušilo prebivalce Singapurja, saj je bil dogodek izredno dobro obiskan.

Howard X in Dennis Alan sta očitno ugotovila, da lahko z obiskom v Singapurja prav dobro zaslužita, poleg nastopa v nakupovalnem centru v središču Singapurja imata pred pravim srečanjem, ki bo potekalo daleč od oči javnosti, še kar nekaj nastopov.

Imitatorja lepo služita

Za fotografijo z imitatorjema so morali obiskovalci odšteti 15 singapurskih dolarjev oz. 9,5 evra, če pa so ju hoteli fotografirati s prenosnimi telefoni, so morali zato naložiti posebno, seveda plačljivo, aplikacijo.

"Hvala za vse donacije, ki ste jih namenili Severni Koreji oz. meni. To resnično cenim, ker smo zares brez denarja," je oboževalcem, ki so stali v vrsti za fotografiranje, dejal hongkonški posnemovalec severnokorejskega voditelja.

Sa. J., Foto: Reuters