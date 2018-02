Foto: V finalu Eme šest pesmi v slovenščini, dve v angleščini

Znan je vrstni red nastopov v finalu Eme

21. februar 2018 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lea Sirk, Indigo, Marina Martensson, Lara Kadis, Proper in Nuška Drašček bodo tudi v finalu Eme svojo pesem zapeli v slovenskem jeziku. INA SHAI in BQL pa bodo predstavili angleške različice pesmi.

Na oder Eme bo v finalu prva stopila Sirkova s pesmijo Hvala, ne!. Sledili ji bodo Indigo s pesmijo Vesna, INA SHAI s pesmijo Glow, BQL s pesmijo Promise, Martenssonova s pesmijo Blizu, Kadisova s pesmijo Zdaj sem tu, Proper s pesemijo Ukraden cvet in Draščkova s pesmijo Ne zapusti me zdaj.

V finalnem izboru bo o potniku na Evrovizijo poleg glasov poslušalcev in gledalcev odločalo še šest žirij, ki jih bo sestavljajo po pet članov. Poslušalci in gledalci bodo prispevali 50 odstotkov glasov, žirije pa preostalih 50.

Žirije za finalni izbor bodo razdeljene po različnih sklopih, in sicer jih bo sestavljala žirija glasbenih izvajalcev (pevci in drugi izvajalci), žirija glasbenih ustvarjalcev (avtorji glasbe, besedil, aranžmajev) in producentov, radijska žirija (radijski uredniki, novinarji, voditelji), televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe), žirija oboževalcev Pesmi Evrovizije (člani uradnega kluba oboževalcev Pesmi Evrovizije, OGAE Slovenija) in mednarodna žirija (glasbeni izvajalci in ustvarjalci, televizijski in radijski ustvarjalci, novinarji, predstavniki založb/založniki).

V Lizboni so že pred časom z žrebom določili razvrstitev držav v predizbora letošnjega, 63. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo 8., 10. in 12. maja v portugalski prestolnici. Slovenija se bo predstavila v drugi polovici drugega predizbora. Kot v prejšnjih letih bo končni vrstni red nastopov določil organizator.

Izsekom pesmi, ki jih boste lahko slišali v finalu, lahko prisluhnite spodaj.

K. K.