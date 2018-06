Foto: V Frankfurtu so se razveselili levjih trojčkov

Po 15 letih so se spet razveselili naraščaja

2. junij 2018 ob 18:08

Frankfurt - MMC RTV SLO

V frankfurtskem živalskem vrtu se veselijo! Po dolgih petnajstih letih lahko svojim obiskovalcem namreč spet pokažejo levji naraščaj – levjemu paru, samički Zarini in samcu Kumarju, so se namreč skotili trojčki.

6-letna Zarina je mladičke skotila že v drugi polovici aprila, a so oskrbniki trojčke pred obiskovalci sprva skrbno skrivali – levji mladiči se namreč skotijo slepi in nemočni, oči pa odprejo šele po dveh tednih, poročajo britanski mediji.

Še mesec ali dva so zato levji mladiči popolnoma odvisni od materinega mleka in še ne jedo mesa. V naravi jih samica v tem času pred zunanjimi plenilci skriva v brlogu, tudi krdelu jih pokaže šele po nekaj tednih, v živalskem vrtu pa so novopečeni mamici pri tem pomagali oskrbniki.

Za zdaj 12-letnega samca Kumarja oskrbniki k mladičem še ne pustijo, saj se levja samica po tem, ko skoti mladiče, s samcem pogosto ne želi znova srečati oziroma se v njegovi navzočnosti zboji za svoj naraščaj. Levinja je namreč zelo skrbna mati – v divjini mladiče z zunanjim svetom seznanja zelo potrpežljivo.

K. Ši., Foto: Reuters