Foto: V Minicityju poseben TV-studio za najmlajše

Najmlajši bodo v studiu RTV Slovenija spoznavali poklice

6. junij 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najmlajšim je po novem v Minicityju v ljubljanskem BTC-ju na voljo prav poseben studio, v katerem bodo spoznavali, kateri poklici so potrebni, da neka vsebina pride na televizijske zaslone, in kako televizijske oddaje sploh nastanejo.

Poleg tega se bodo preizkušali tudi v različnih kreativnih poklicih v najljubših oddajah v televizijskem studiu RTV Slovenija. Najnovejšo hišico malega mesta so v sredo slavnostno odprli generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, urednica Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija Martina Peštaj in direktor ter ustanovitelj Minicityja Miha Culiberg.

Odprtje je povezovala urednica oddaj za otroke na TV Slovenija Sara Lužovec, dogajanje pa je popestril tudi priljubljeni otroški junak Ribič Pepe.

Če se želite potegovati za vstopnice za Minicity, nam do petka, 8. junija 2018, do 12.00 pošljite odgovor na vprašanje:



Koliko različnih poklicev bodo lahko otroci spoznavali v posebnem studiu v Minicityju?



Odgovor pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Pripišite svoje ime in priimek.

Med pravilnimi odgovori bomo izbrali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli enourno vstopnico za Minicity, veljavno do konca leta 2018, ki velja za eno odraslo osebo in enega otroka.

"Pomemben del poslanstva javne radiotelevizije je izobraževanje mladih. Pri ustvarjanju programa za najmlajše smo na RTV Slovenija še posebej pozorni, da jim ponujamo najkakovostnejše vsebine. Naša naloga je izobraževati in vzgajati ter otroke, pa tudi njihove starše, opolnomočiti, da znajo prepoznati kakovosten program. Če bomo s pomočjo našega novega mini TV-studia tudi koga izmed njih navdušili, da postane kot odrasel scenograf, režiser, novinar, snemalec, kostumograf ali izbere kateri drugi medijski poklic, smo dosegli naš namen," je ob slavnostnem odprtju povedal generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc.

Tudi urednica Otroškega in mladinskega programa je poudarila, da so na Televiziji Slovenija oddaje za otroke pripravljene premišljeno in strokovno, saj si želijo, da bodo otroci medijsko spretni in iznajdljivi ter se sčasoma razvili v premišljenega in zahtevnega gledalce. "Temelji zdravega odnosa do televizije pa so v širini in pestrosti otrokovih fizičnih izkušenj in prav to jim tukaj ponujamo: spoznavanje s televizijo prek lastnega ustvarjanja televizije," je še poudarila Peštajeva.

Spoznavali bodo najrazličnejše poklice

V mini televizijskem studiu bodo mladi obiskovalci spoznavali televizijske poklice skozi ustvarjanje otroških in mladinskih oddaj Studio Kriškraš, Čudogozd, Ribič Pepe, Firbcologi in Infodrom. V krtini se bodo lahko pridružili Krtku Črtku, se znašli v pravljičnem in domišljije polnem Čudogozdu, se prelevili v brkatega ribiča, animirali klepetavega Kakaduduja, raziskovali in spoznavali svet kot Firbcologi ter se prelevili v Infodromove poročevalce. Preizkusili pa se bodo lahko tudi v vlogi čisto pravega voditelja TV Dnevnika. Posnetke svojih nastopov pred kamero bodo lahko prejeli v spomin za vedno.

Na voljo jim bodo tudi številni rekviziti, kot so ročne lutke in posebna garderoba za voditelje in novinarje na terenu, v Minicityju pa bodo spoznali tudi kamero s prikazovalnikom besedila. Otroci bodo s pomočjo vsega omenjenega spoznavali poklice scenografa, scenskega delavca, rekviziterja, scenarista, režiserja, asistenta režije, kamermana oz. snemalca, mojstra luči, kostumografa, tonskega mojstra, kostumografa, maskerja, TV-voditelja, novinarja in animatorja.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

P. B.