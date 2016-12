Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Na božični dan skok v mrzlo vodo. Foto: Reuters/EPA Sorodne novice Foto: Božično vzdušje, predvsem božički, preplavili svet Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V mrzlem Ženevskem jezeru zaplavalo več kot tisoč Božičkov

Tradicionalna kopanja v mrzli vodi

25. december 2016 ob 20:25

Ženeva - MMC RTV SLO

Na božični dan številni preizkušajo meje svojega poguma, ko se vržejo v hladno vodo.

Tradicionalnega božičnega kopanja v Barceloni se je letos udeležilo 300 ljudi, ki so se v vodo pognali z božično kapo in lasuljo, nekateri pa so si nadeli tudi brado. Dogodek, na katerem se udeleženci merijo v plavanju na 200 m, poteka vse od leta 1907.

Eno najštevilčnejših božičnih kopanj je bilo v Ženevi. V Ženevskem jezeru, kjer so namerili le sedem stopinj, je zaplavalo kar 1.825 ljudi. Ti so se za skok v vodo različno našemili.

Na božični dan so si mrzlo kopanje privoščili tudi v Dublinu, v Nici ... Fotoutrinke iz različnih mest si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: EPA/Reuters