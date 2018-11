Foto: V puljskem akvariju pester nabor morskih organizmov

Akvarij s površino 2.570 kvadratnih metrov

Puljski akvarij je urejen v stari trdnjavi Fort Verudella, ki so jo njegovi lastniki dodobra očistili in renovirali, zdaj pa tam biva več kot 250 različnih vrst morskih organizmov.

Trdnjava je bila zgrajena med letoma 1881 in 1886, sam akvarij pa so začeli urejati leta 2002, pri čemer so bili osredotočeni tudi na ohranjanje kulturne dediščine. Trdnjava je imela že v preteklosti tudi ogromno kupolo, ki so jo leta 1943 odstranili, nato pa jo leta 2017 znova restavrirali v sklopu širitve samega akvarija.

"Volumen vode v akvariju smo podvojili," je ob širitvi pojasnil biolog Žarko Jaković. Med drugim so tako pred kratkim dodali bazen s 30 tisoč litri vode v drugem nadstropju, neposredno pod samo kupolo, v prvem nadstropju pa so dodali še dva bazena, v katerih je 50 tisoč litrov vode.

Površina akvarija znaša 2.570 kvadratnih metrov, imajo več kot 100 bazenov in terarijev, v katerih biva več kot 250 vrst živih organizmov, v letu 2017 pa je akvarij sprejel 125.138 obiskovalcev.

