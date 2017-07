Foto: V Švici odprli najdaljši viseči most na svetu

Dolg je 494 m

30. julij 2017 ob 19:42

Zürich - MMC RTV SLO/STA

V bližini švicarskega kraja Zermatt so v soboto slovesno odprli 494 metrov dolg viseči most za pohodnike, prek katerega je mogoče prečkati kanjon Grubengufer.

Most se ponekod dviguje tudi 85 metrov nad breznom in je po zatrjevanju turističnega urada v Zermattu najdaljši viseči most na svetu.

Novi most je nadomestil prejšnjega, ki je bil zaradi padajočih skal poškodovan in so ga morali leta 2010 zapreti. Na mostu so med drugim vgradili poseben sistem, ki preprečuje njegovo nihanje, so še sporočili iz turističnega urada Zermatt.

Novi most je sestavni del dvodnevne pohodniške poti med Zermattom in Grächenom na jugu Švice in omogoča razgled na 4478 visoko goro Matterhorn.

V kraju Reutte na avstrijskem Tirolskem se ponašajo s podobnim visečim mostom, ki pa je dolg "vsega" 405 metrov, a se ponekod dviguje do 110 metrov visoko, poroča nemška tiskovna agencija DPA.