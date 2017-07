Foto: V Tivoliju je potekala vojna z vodnimi baloni

Dobrodošla popestritev vročega dne

7. julij 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na vroče petkovo popoldne je v parku Tivoli potekal spopad z vodnimi baloni, ki je poskrbel za zabavno ohladitev.

Poletje je v polnem razmahu in temperature zadnje dni dosegajo krepko čez 30 °C. Nekateri ljudje so se pred vročino umaknili v gore, drugi osvežitev iščejo pri morju. Tisti, ki te sreče nimajo, se morajo znajti po svoje – večina najbolj vroče ure najverjetneje preživi kar pod klimatskimi napravami.

Vendar pa to ni edina rešitev. Tisti iznajdljivejši so se danes zbrali v ljubljanskem parku Tivoli, ki je udeležencem zagotavljal osvežitev in zabavo obenem. Govor je o spopadu, kjer se je staro in mlado zabavalo v obmetavanju z vodnimi balončki.

Bojevniki so se zbrali pri Jakopičevem drevoredu, nato pa so se podali do vodnjaka, kjer se je razvnel boj. Številni so na prizorišče prišli pripravljeni, drugi so balone z vodo polnili na kraju dogodka.

"Bilo je zelo zabavno, mi smo s sabo prinesli 300 napolnjenih balončkov, a smo jih hitro porabili," nam je povedala ena izmed udeleženk. "Posebnih pravil ni bilo, vse skupaj je potekalo zelo spontano. Nekateri so s seboj prinesli celo vodne pištole, kar se mi pa ni zdelo najbolj pošteno," je dodala v smehu.

Spopada je bilo konec, ko so udeleženci porabili vse balončke, dan pa jim bo gotovo ostal v spominu.

Utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z.