Foto: V Torinu razstava o mogočnem Titaniku

Razstava artefaktov

12. marec 2017 ob 10:12

Torino - MMC RTV SLO

V torinskem muzeju Promotrice delle Belle Arti bodo 18. marca odprli razstavo o Titaniku in njegovem tragičnem koncu.

Razstava ponuja vpogled v Titanik, njegovo gradnjo, potovanje, potnike in tragični konec ...

Na ogled so razni predmeti potnikov in osebja, ki so pluli na prvi in tudi zadnji plovbi ene najznamenitejših ladij v zgodovini. V središču so zgodbe 37 Italijanov, ki so z ladjo proti Ameriki pluli tisto usodno jutro 15. aprila 1912.

Razstava bo na ogled do 25. junija.

Titanik je iz britanskega pristanišča Southampton na krstno plovbo proti New Yorku krenil 10. aprila 1912. Štiri dni pozneje je ladja trčila v ledeno goro. Ladijski trup se je prelomil na dva dela in v zgodnjih jutranjih urah 15. aprila 1912 je ladja dokončno potonila. V brodolomu je umrlo več kot 1.500 od 2.208 potnikov.

Ladjo je ekipa našla na globini 3.800 metrov jugovzhodno od Nove Fundlandije. Odkrili so, da se je ladja prelomila na dva dela, deli ladje, pohištvo, jedilni pribor in osebni predmeti potnikov pa so bili raztreseni več kot 2,6 kvadratnega kilometra okrog razbitin. Od leta 1994, ko je lastništvo nad razbitinami dobila družba RMS Titanic Inc., je bilo na površje prinesenih že več kot 6.000 artefaktov. Morje in mikroorganizmi pa naj bi v prihodnjih petdesetih letih ladjo popolnoma razgradili.

D. S.