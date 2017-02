Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zmagovalca glasovanja občinstva in zmagovalec glasovanja strokovnih žirij skupaj v zaodrju. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V zakulisju letošnjega finala Eme

Utrinki iz zaodrja

26. februar 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šestnajst nastopajočih na letošnji Emi se je na Gospodarskem razstavišču družilo od sredine februarja. In bolj kot tekmovalni duh je prevladoval slogan: v slogi je moč.

Gledalci in poslušalci ter strokovne žirije so odločili, da se v Kijev na oder Evrovizije vrne Omar Naber. Ta je v finalu dobil največ točk strokovne žirije, ki mu je skupaj podelila 64 točk.

Naber bo v ponedeljek, 27. februarja, ob 10.00 gost MMC-jeve klepetalnice.

Gledalci so mu namenili 60 točk in ga s tem po glasovih postavili na drugo mesto - v tej kategoriji sta z 72 točkami slavila BQL, ki pa sta bila po glasovih strokovne žirije na četrtem mestu, kar je bilo skupno dovolj za drugo mesto. Omar je skupno zbral 124 točk, BQL 114, Raiven pa se je s 94 točkami uvrstila na skupno tretje mesto.

Prav tako pa je Naber že v prvem predizboru prepričal tako poslušalce in gledalce kot strokovno žirijo, saj je pri obeh osvojil prvo mesto in se suvereno uvrstil v finale. Tam so ga pričakali novi stari tekmovalci za vozovnico v Kijev. Toda sam izbor je potekal v precej sproščenem in prijateljskem duhu.

Več utrinkov si lahko pogledate spodaj.

K. K.