Foto: Več kot 200 izumov in izdelkov na festivalu inovacij v Ljubljani

Priljubljeni mednarodni festival prvič pri nas

13. maj 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Priljubljeni mednarodni festival "pokaži in predstavi" je letos prvič tudi v Ljubljani. Na tem dogodku se s svojimi inovacijami predstavlja okoli 200 izumiteljev, ustvarjalcev, umetnikov in znanstvenikov različnih narodnosti in starosti.

Namen dogodkov je spodbujanje gibanja Maker in vzgoja novih ustvarjalcev med mladimi ter starimi. Gre za največji dogodek "pokaži in predstavi" - festival inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti, ki sodelujočim ustvarjalcem daje priložnost, da pokažejo dela, ki običajno ostanejo skrita v garažah, delavnicah, ateljejih ali na kuhinjskih mizah.

Namen ljubljanskega festivala je po navedbah organizatorjev prebujanje raziskovanja, spodbujanje radovednosti, zvedavosti, odkrivanja ter prostega pretoka idej, znanja in izkušenj.

Na celodnevnem dogodku lahko obiskovalci skozi pogovore, praktične prikaze ter več kot 15 praktičnih delavnic spoznavajo ideje in znanja, ki jih ustvarjajo ljudje iz našega okrožja.

Cel dan se v Poligonu vrstijo predavanja, med drugim o podjetništvu in kulturi v ZDA in pri nas, in okrogle mize. Večer bodo popestrili glasbeniki.

Lani so v svetu sicer organizirali več kot 190 tovrstnih dogodkov v 38 državah, na katerih je sodelovalo več kot 1,45 milijona ljudi.

Fotoutrinke s festivala v Ljubljani si lahko pogledate spodaj.

D. S., Žiga Živulović jr/BoBo