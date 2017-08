Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tema letošnjega dogodka je vrtnarjenje v mestu, zato ni čudno, da so bruseljski Grand-Place poleg rož okrasili tudi z zelenjavo in sadjem. Foto: Reuters VIDEO Cvetlična razstava v Bruslju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Več kot sto tisoč cvetov prekrilo osrednji bruseljski trg

Bruselj tudi to poletje odet v cvetje

13. avgust 2017 ob 08:21

Bruselj - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Belgijska prestolnica se je tudi to poletje odela v cvetje, vsako drugo leto na glavnem trgu razgrnejo cvetlično preprogo, druga poletja pa postavijo različne aranžmaje in okrasijo mestno hišo.

Več kot 100.000 cvetov devetnajstih najuglednejših belgijskih cvetličarjev tokrat krasi osrednji bruseljski trg, ki je že tako zaradi svojega blišča vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine.

Kljub turobnemu vremenu občudovalcev ni manjkalo. "La Grand-Place je lep, z vsemi rožami pa je še lepši, tudi če prideš z Dunaja. Belgija in Nizozemska sta znani po cvetlicah," je povedal Edward Müller, turist iz Avstrije.

Študentka iz Pariza Celine Haya pa je dodala, da je "dobra zamisel mesto okrasiti s cvetjem. Čudovito je".

Gojenje zelenjave na terasah

Letošnja tema je mestno vrtnarjenje, ki v velikih mestih postaja vse bolj priljubljeno. Gojenje paradižnikov in jajčevcev na terasah, zelenjava kot hrana in okras. Dogodek je namenjen turistični promociji Bruslja, pa tudi predstavljanju močne industrije gojenja rož, s katero se v Bruslju ukvarja skoraj 200 podjetij.

"Smo skupina prijateljev, ki uživa delati z rožami. To je priložnost, da si ogledamo zamisli velikih oblikovalcev," je povedala cvetličarka iz Belgije Marie-Paule Hannosset.

Okrasili in odprli so tudi prostore gotske mestne hiše in s cvetlično kapo pokrili tudi najbolj prepoznavni simbol Bruslja - mokrečega dečka.

Sa. J., Erika Štular/Televizija Slovenija