Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Večno mlad igralec kanadskega porekla Keanu Reeves (1964) se je proslavil z vlogami v filmih, kot so Moj mali Idaho, Peklenski val, Hudičev advokat, Hitrost in Matrica. Foto: Reuters Igralec je pustil velik pečat s svojo vlogo v filmu Matrica. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Večno mlad Keanu Reeves praznuje 54 let

Igralec praznuje rojstni dan

2. september 2018 ob 21:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Keanu Reeves, ki praznuje svoj 54. rojstni dan, se razlikuje od drugih stanovskih kolegov. Čeprav živi skromno življenje, je prehodil trnovo pot do statusa enega največjih hollywoodskih zvezdnikov.

Preživel je težavno otroštvo. Oče je zapustil njegovo mamo, ko je bil star tri leta. Kasneje so ga aretirali zaradi preprodaje mamil. Njegova mama se je najprej preselila v Avstralijo in zatem v Združene države Amerike in Kanado. Vmes je Keanu zamenjal več rejniških družin. Zaradi selitev je večkrat zamenjal šole. Njegov uspeh v šoli pa je še bolj zamajala njegova disleksija. Ko je bil majhen, je sanjal, da bo postal hokejist. Toda nesreča mu je preprečila, da bi izsanjal svoje sanje.

Igralčevo življenje je močno zaznamovala smrt njegovega dekleta Jennifer Syme, ki je umrla za posledicami prometne nesreče. Le nekaj tednov pred tem je doživela spontani splav. Keanu od takrat ni imel resne zveze. Poleg tega pa je izgubil še najboljšega prijatelja Riverja Phoenixa, ki je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil.

Zanj je znano, da sprejema velike vloge samo, če čuti, da liki niso preveč kruti. Znan je tudi po tem, da je producente filma Hudičev advokat prosil, da mu znižajo plačo z dveh milijonov ameriških dolarjev (kar znese okoli 1,7 milijona evrov), zato da bi lahko v njem zaigral Al Pacino. Kasneje je storil podobno za Gena Hackmana.

Njegova mlajša sestra ima levkemijo in zato je daroval veliko vsoto denarja, ki jo je zaslužil s svojo vlogo v Matrici, za njeno zdravljenje. Denar pa je daroval tudi za druge bolnike, ki se bojujejo z isto boleznijo kot njegova sestra. Prav tako je znano, da pogosto uporablja javna sredstva prevoza in taksije. In danes velja za enega izmed najbolj prijaznih hollywoodskih zvezdnikov.

Še zgodba, ki potrjuje to tezo, izvira iz otroštva: za osmi rojstni dan si je za darilo kupil kolaček in kavo.

Nekaj igralčevih podob skozi leta si lahko pogledate spodaj.

K. K.