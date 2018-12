Priyanka in Nick sta v zakonski stan stopila s celo vrsto obredov - tako indijskih kot zahodnjaških. Foto: Reuters Štiri dni je trajalo poročno slavje v palači Umajd Bhavan v Džodhpurju. Foto: Reuters Priyanka Chopra in Nick Jonas dan po poročnem slavju. Foto: Reuters Sorodne novice Na poroko Priyanke Chopre in Nicka Jonasa ne bo kraljevega para Dodaj v

Foto: Veličastna indijska poroka Nicka Jonasa in Priyanke Chopre

Poročna obleka z dvema milijonoma biserčkov

4. december 2018 ob 17:25

Mumbaj - MMC RTV SLO

Priyanka Chopra in Nick Jonas sta z večdnevnim slavjem v nevestini rodni Indiji stopila v zakonski stan. Poroka je bila pravljična, nevesta pa je nosila ročno delano obleko Ralpha Laurena, prešito z dvema milijonoma biserčkov.

Ko je 26-letni ameriški pevec poleti zaprosil za roko 36-letno indijsko zvezdnico, sta takoj vedela, da bo njuna poroka ena velika mešanica različnih kultur, tradicij in religij.

Chopra je za People povedala, da je vedno sanjala o pravljični poroki, zato se ni zadrževala – par je imel v teh dneh v Indiji kar dva poročna obreda, slavje v palači Umajd Bhavan v Džodhpurju pa se je raztegnilo na štiri dni.

"Kar srce se mi je topilo. Da sem lahko imela dve poroki, v Indiji, z najinimi najtesnejšimi prijatelji in družino, je bilo neverjetno posebno," je povedala zvezdnica serije Quantico. Teh "najtesnejših" svatov je bilo 225.

Par je v zakon najprej stopil s t. i. obredom mehendi, dan zatem pa z zahodnjaškim, na trati pred palačo. Ob zvokih godalnega orkestra je Chopro do oltarja pospremila njena mama Madhu, saj je igralkin oče umrl leta 2013.

Poroka preplet dveh kultur

Nevesta je bila osupljiva v poročni obleki Ralpha Laurena, ročno prešiti z dvema milijonoma biserčkov in 22 metrov dolgo vlečko. Poročni šopek je bil iz belih tuberoz, igralkinih najljubših rož.

"Same solze so me bile. Nisem se mogla zadrževati. Mislim, da sem bila živčna in prestrašena. A takoj, ko so se odstrle zavese in sem zagledala njegov obraz, se je vse umirilo in vedela sem, da je to najboljša odločitev mojega življenja," je povedala.

Jonas pa: "Čustva so bila intenzivna med obema obredoma, a zame še posebej med zahodnjaško poroko. Saj veste, vse življenje razmišljate o tem trenutku. Iskreno, ne bi si mogel zamisliti, da bo tako popolno, kot je bilo. Zelo čustveno."

Po poročnih zaobljubah na še enem, tokrat hindujskem obredu, je par podaljšani konec tedna sklenil s t. i. bidaaiem, poseben obred, ko nevestini svojci blagoslovijo njeno novo življenje z ženinom.

"Krasno je, da je bila najina poroka nekakšen verski miks," pravi igralka. "Vzela sva prelepe tradicije, s katerimi sva oba zrasla in jih personalizirala, da so imele smisel za naju. Neverjetno je bilo iskati stične točke med najinimi tradicijami in jih preplesti na spoštljiv ter pomemben način."

View this post on Instagram Happiest day of my life. @priyankachopra A post shared by Nick Jonas (@nickjonas) on Dec 4, 2018 at 4:48am PST

View this post on Instagram And forever starts now... @nickjonas A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Dec 4, 2018 at 4:35am PST

View this post on Instagram Once upon a fairytale... @nickjonas Link in bio @people A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Dec 4, 2018 at 7:12am PST

K. S.