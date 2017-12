Foto: Veličastno slovo od "francoskega Elvisa" Johnnyja Hallydaya

Prodal največ albumov v Franciji

9. december 2017 ob 15:54

Pariz - MMC RTV SLO

Na Elizejske poljane se je zgrnila nepregledna množica ljudi, da bi se v velikem, skoraj kraljevskem slogu poslovila od največjega francoskega rockzvezdnika.

V 75. letu starosti je po dolgem boju z rakom umrl eden najbolj priljubljenih francoskih pevcev Johnny Hallyday, znan tudi kot francoski Elvis Presley, ki je v Franciji prodal 100 milijonov albumov, več kot kateri koli drugi izvajalec.

Danes so v Parizu pripravili pogrebno svečanost, ki so jo zaznamovali množična udeležba, nagovor samega predsednika države in motociklistična parada.

"Johnny je bil vaš. Johnny je bil njegovo občinstvo. Johnny je bil njegova država," je zbranim dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, slovesnosti pa sta se udeležila tudi njegova predhodnika Francois Hollande in Nicolas Sarkozy.

Hallyday je bil v Franciji velikan rokenrola, njegovo življenje pa so zaznamovali tudi odvisnost od mamil, družinski spori in večkrat nevarni nastopi na odru. Značilna zanj je bila tudi pretirana samozavest, morda celo zvezdniško bahaštvo.

Čeprav je v zrelih letih nekaj časa živel v Los Angelesu, mu v ZDA nikoli ni uspel preboj na glasbeno prizorišče. Ameriški časopis USA Today ga je tako pred leti označil za "največjega rokzvezdnika, za katerega še niste slišali". Jedro njegovih oboževalcev je bilo v Franciji pa tudi v drugih francosko govorečih državah, kjer je ob imenu "naš Johnny" prav vsak vedel, o kom je govor.

V Franciji je bil Johnny Hallyday "živi spomenik" - z lahkoto je napolnil 80.000 sedežev stadiona Stade de France, pred leti pa je na njegovo povabilo na brezplačni koncert na dan zmage ob Eifflov stolp prišla kar 750.000-glava množica. Album iz leta 2011 z naslovom Jamais Seul se je takoj ob izdaji zavihtel na prvo mesto francoskih glasbenih lestvic, saj je bil samo v prvem tednu prodan v 100.000 izvodih.

M. Z., T. H.