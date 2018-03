Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zadnji popravki. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Velikanska jajca iz Podravine, ki jih pozna Evropa

Podravina evropskim mestom podari jajca

15. marec 2018 ob 16:40

Koprivnica - MMC RTV SLO

Likovni umetniki v Podravini so na veliko noč že pripravljeni, okrasili so velikanska jajca, ki so jih postavili na ogled na glavnem trgu v Koprivnici.

Mimoidoči z zanimanjem spremljajo več kot 20 jajc, ki bodo kmalu romala v Brno, Bratislavo in druga mesta. V zadnjih enajstih letih so tamkajšnji umetniki poslikali več kot sto velikanskih jajc, ta pa so v znak prijateljstva in promocije turistične in kulturne dediščine Podravine poslali 80 mestom po Evropi.

Na dvometrska jajca so prenesli tradicionalne velikonočne motive, pa tudi motive iz vsakdanjega življenja, pokrajino ter znamenitosti.

D. S.