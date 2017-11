Foto: Veliki zmagovalec evropskih MTV-nagrad je Shawn Mendes, osmoljenka Taylor Swift

Po 20 letih prireditev potekala v Londonu

13. november 2017 ob 11:50

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kanadskega najstniškega glasbenika Shawna Mendesa, ki je zaslovel z objavami priredb na Youtubu, so na podelitvi evropskih glasbenih MTV-nagrad razglasili za najboljšega izvajalca.

Mendes je sprva zaslovel s priredbami znanih pesmi, ki jih je objavljal na svetovnem spletu, potem pa ga je opazila založba in mu ponudila pogodbo, tokrat pa je prav tako osvojil srca oboževalcev in prejel še nagrado poslušalcev in priznanje za najboljšo pesem. Pred navdušenimi gledalci v areni Wembley je izvedel skladbo, ki mu je prinesla številna priznanja - There's Nothing Holding Me Back.

V kategoriji MTV Best Adria Act je bila nominirana tudi slovenska zasedba Koala Voice. Četverica iz Kisovca v konkurenci z Marinom Jurićem - Čivro, zasedbo Ničim Izazvan, Nino Kraljić in Saro Jo ni dovolj prepričala poslušalcev in je ostala praznih rok. Zmagala je devetčlanska srbska zasedba Ničim Izazvan.

Podelitev evropskih nagrad MTV je prvič po 20 letih potekala v Londonu, med nastopajočimi so bili tudi U2, ki so po Queenih, Whitney Houston in Eminemu prejeli naziv globalna ikona. Prvič po letu 1994, ko so evropske glasbene nagrade pripravili prvič, so te podelili neodvisno od spola izvajalcev. Prireditev je odprl ameriški raper Eminem, ki je izvedel svojo novo skladbo Walk on Water z novega albuma Revival, ki izide v petek. Eminem je osvojil nagrado za najboljšega izvajalca v kategoriji hip hop.

Pevka kubansko-ameriškega rodu Camila Cabello je prejela nagrado za najboljšega popizvajalca, zasedbi Coldplay pa je pripadel naslov najboljšega med rockerji. Francoski DJ David Guetta, ki je pred dnevi dopolnil 50 let, je domov odnesel nagrado za najboljšo elektronsko točko. Velika osmoljenka podelitve je Taylor Swift, ki je bila kandidatka za glavno zmagovalko večera, saj je bila nominirana v kar šestih kategorijah, nato pa ostala praznih rok. Večino nagrajencev so določili poslušalci z glasovanjem po spletu, skupno so podelili nagrade v 12 kategorijah in še nadaljnjih 32 posameznih priznanj.

Louis Tomlinson iz fantovske zasedbe One Direction je dobil priznanje za najboljšega izvajalca Združenega kraljestva in Irske. Nagrado za najboljši video je prevzel ameriški reper Kendrick Lamar, eden redkih, ki ga je določilo glasovanje glasbene hiše MTV.

Preostali bolj znani prejemniki nagrad so bili še Ed Sheeran za najboljši nastop v živo, Dua Lipa v kategoriji za najboljšega novega izvajalca in Thirty Seconds to Mars za najboljšo alternativno zasedbo. Nagrado za najboljši videz je prejel Zayn Malik, za najboljšo "push" izvajalko, ki je najbolj napredovala, pa je bila izbrana 20-letna Hailee Steinfeld, za najboljšo odrsko izvedbo na svetu pa zasedba The Chainsmokers.

