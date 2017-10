Foto, video: Čez prepade in jezera - prigon živine s planin v dolino

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Pot s planin do dolin ni nikakor lahka. Foto: EPA VIDEO Pašna sezona na Tolminske... Dodaj v

11. oktober 2017

Pašna sezona se končuje. Na kolovozih in poteh, ki vodijo s planinskih pašnikov do vasi v dolini, je polno živine. Kmetje namreč živali, ki so se poleti pasle v planinah, ženejo v domače hleve.

Ekipa TV Slovenija je preverila, kako poteka selitev živine s Planine Zagrmč v Zatolmin. Na pot se je podalo enaindvajset krav in plemenskih telic ter nekaj pastirjev. Pospravili so tudi stan ter naložili v avto posode in zadnja kolesa sirov.

"Pot, kot ste videli, je kar nevarna, precej je prepadov, treba je paziti, da se živina med sabo ne pomeša, sploh če se med sabo ne pozna, se lahko med sabo butajo," je povedal Anže Miklavič iz Zatolmina.

Tudi tokrat se je srečno izteklo, krave so po prihodu v vas zagnali v domača hleva, sledilo pa je še simbolno snemanje največjega zvonca. "Zvonec ima najboljša krava v štali, krava vodnica, dobi ga, ko se žene v planino in zdaj, ko pride domov, se sname in obesi na vrata do naslednje pomladi."

"Lepo je, ko gredo, lepo je, ko pridejo." In tako že stoletja, kot kaže pa bo tako tudi naprej. Skupaj se bo te dni v vas vrnilo več kot petdeset krav, skupaj s plemenskimi telicami pa okoli tristo glav.

V priloženem videoprispevku si lahko pogledate, kako je potekal prigon živine na Tolminskem, v spodnji fotogaleriji pa lahko vidite, kako so svoje delo opravili bavarski kmetje.

