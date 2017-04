Foto, video: Festival Poprock osvojila Anabel s skladbo Ob kavi

Dnevi slovenske zabavne glasbe so se končali s festivalom Poprock, na katerem je zmagala Anabel s skladbo Ob kavi.

Anabel se je v finalu Poprocka pomerila z Andražem Hribarjem, ki je nastopil s skladbo Huanani, in Amadeo Begović, ki je zapela skladbo Le srce.

Občinstvo je največ glasov, 45,34 odstotka, namenilo 17-letni pevki Anabel. Drugo mesto je osvojila Amadea Begović (29,29 odstotka), tretje mesto pa Andraž Hribar (25,38 odstotka).

Na Poprocku je nastopilo 12 tekmovalcev, v naslednjem vrstnem redu: Kalamari (Vrtiljak), Sara Lamprečnik (Le ti to znaš), Žiga Rustja (Pozabi na vse), Bomb Shell (Tididam), Nina (Te ne premakne), Andraž Hribar (Huanani), Mama rekla (Na krilih zmaja), Amadea Begovič (Le srce), Luka Sešek (Maska), Roundsquare (Svet), Anabel (Ob kavi), Anika Horvat (Dihanje).

Po predstavitvi vseh dvanajstih skladb je strokovna žirija izbrala tri finaliste, med katerimi so gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem izbrali zmagovalno skladbo drugega festivala Poprock.

Na festivalu Poprock, ki so ga povezovali Anja Križnik Tomažin, Tin Vodopivec in Perica Jerković, je nastopila tudi Nuška Drašček, ki je na letošnji Popevki slavila s skladbo Tak dan. Med gosti je bil tudi Alex Volasko, ki je lani zmagal na Poprocku s pesmijo Pesem in poljub.

S festivalom Poprock so se končali Dnevi slovenske zabavne glasbe, ki so postregli s 24 novimi uspešnicami. Poleg 12 poprockovskih skladb smo pred enim tednom slišali še 12 popevk, med njimi pa je občinstvo najbolj prepričala Nuška Drašček s skladbo Tak dan.

Skupne nagrade festivala DSZG prejmejo

Strokovna žirija je na koncu drugega festivalskega večera, upoštevajoč vse skladbe, predstavljene na Poprocku in Popevki, podelila nagrade v naslednjih kategorijah: nagrado za najboljše besedilo je prejela Anja Rupel za skladbo Tak dan, nagrado za najboljšo interpretacijo je prejela Nuška Drašček za skladbo Tak dan, nagrado za najboljšo priredbo prejme Aleš Avbelj za skladbo Tak dan in nagrado za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca - to prejme duet Mon'ami s skladbo Kušn me.

Spodaj lahko prisluhnete zmagovalni skladbi festivala Poprock.

ANABEL - OB KAVI

