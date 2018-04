Foto: Vietnamski hotel, kjer je vse v zlatem - od bazena do WC-školjke

Sprehod po hotelu Golden Bay Danang

16. april 2018 ob 17:25

Da Nang - MMC RTV SLO

Zlate kadi, zlati umivalniki, zlate straniščne školjke, zlat pribor ... celo ime hotela je "zlato". Dobrodošli v hotelu Danang Golden Bay v mestu Danang v osrednjem Vietnamu.

Celotni hotel je prepreden z motivi, detajli in okrasnimi elementi v zlatu, a predsedniški apartma v najvišjem nadstropju je tisti, pri katerem so si notranji oblikovalci zares dali duška. Tam je namreč v zlatu praktično vse.

Z 18-karatno pozlato so prevlečene tudi mozaične ploščice t. i. infinity bazena v 29. nadstropju hotela, s katerega se razteza neprecenljivi pogled na reko Han, most Thuan Phuoc in zaliv Da Nang.

Ob odprtju hotela lansko jesen so mediji celo pisali, da gre za največji in najvišje ležeči pozlačeni infinity bazen na svetu, nedvomno pa je prvi (in za zdaj edini) v Vietnamu.

Pozornost namenjena tudi okolju

"Danang Golden Bay je prvi hotel v Danangu, ki ponuja tako hotelske sobe kot apartmaje z zlatom kot vodilnim motivom. Naš prepoznaven dizajn navdihuje simbol zlata in veličastnega razgleda na reko Han, Vzhodno morje in polotok," so zapisali na spletni strani hotela.

"Obljubimo, da bomo zagotovili najvišjo kakovost strežbe, pri čemer za osnovno vodilo jemljemo tudi trajnostni razvoj in varovanje okolja." Hotel je namreč ekološko naravnan.

Ciljni obiskovalci predvsem Kitajci

In komu točno je namenjeno to razkošje? Vlagatelji so imeli pri gradnji zlatega hotela v mislih predvsem vse več bogatih kitajskih turistov, ki jim za luskuz ni škoda denarja, Danang pa je pri Kitajcih priljubljena destinacija.

Odprtje hotela je celo sovpadalo s kitajskim dnevom državnosti, udeležili pa so se ga številni kitajski poslovneži in diplomati.

Cena predsedniškega apartmaja v Golden Bayu je okoli 500 ameriških dolarjev na noč, cena običajnih sob pa okoli 200.

K. S.