Foto: Vlečko na glavo, na noge športne copate in ... teci!

Tek nevest po tajski prestolnici

4. december 2017 ob 17:10

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Minuli konec tedna so po ulicah Bangkoka tekli ženini in neveste - v okviru posebnega športnega tekmovanja so se namreč potegovali za sanjsko nagrado.

Več kot 300 tajskih parov, ki se nameravajo v naslednjih tednih ali mesecih poročiti, se je na posebnem teku, poimenovanem Tek nevest, potegovalo za bogato nagrado - poročni paket v vrednosti dva milijona baht ali 51.700 evrov. Pogoj je bil, da so (bodoče) neveste tekle, oblečene v nekaj poročnega. Nekatere so se tako znašle, obule športne copate in si zgolj na glavo nadele vlečko. Spet druge pa so bile bolj zveste imenu prireditve in po tajski prestolnici tekle oblečene v poročno obleko.

Na konca sta progo najhitreje pretekla Naree Phavasanta in Suparoek Charoenphol ter si tako prislužila brezplačno poroko.

T. K. B.