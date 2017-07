Foto: Vojvodinja Cornwalska praznuje 70. rojstni dan

Pomemben dan za britansko kraljevo družino

17. julij 2017 ob 14:37

Žena britanskega princa, ki je prvi v vrsti za prestol, praznuje 70. rojstni dan. Čeprav britanska javnost zakona sprva ni odobravala, pa so Camillo zdaj sprejeli in jo tudi močno spoštujejo.

17. julij tako za britansko kraljevo družino pomeni dvojno praznovanje – poleg Camillinega okroglega rojstnega dne letos praznujejo še 100 let dinastije Windsor.

Njen rojstni dan so praznovali z novim uradnim portretom Charlesa in Camille, ki so ga posneli že maja v njuni stalni rezidenci v Londonu, fotograf Mario Testino pa je vojvodinjo opisal kot "čudovito osebo". Testino, ki je znan po portretih bogatih in slavnih, ju je prvič fotografiral leta 2006 in s fotografijami za Vogue zaznamoval njuno prvo obletnico poroke.



Charles in "druga ženska"

Različni viri navajajo, da sta se Charles in Camilla spoznala leta 1971 ob igri pola, nekateri pa trdijo, da sta se uradno predstavila na zabavi skupne prijateljice Lucie Santa Cruz. Camilla ga je zelo hitro osvojila in njuna romanca se je začela že takrat. A ko se je Charles pridružil mornarici, je bil par dolgo ločen, potem pa se je Camilla poročila z Andrewom Parkerjem Bowlesom.

Charles se je nato leta 1981 poročil z Diano Spencer, čez nekaj let pa je obnovil svoje ljubezensko razmerje s Camillo in s tem močno razburil britansko javnost. Leta 1996 sta se Charles in Diana uradno ločila, z vojvodinjo Cornwalsko pa se je potem poročil 9. aprila 2005.

12 let pozneje britanski mediji pišejo, da je Camilla odigrala pomembno vlogo pri tem, da se je kraljevi družini izboljšal ugled, predvsem pa je pomagala izboljšati Charlesov ugled – sprva so ga namreč mnogi krivili za smrt princese Diane, sodeluje pa tudi pri številnih dobrodelnih organizacijah in projektih.

"Na kraljevo življenje se je privajala počasi. Sprva je Charlesu zgolj stala ob strani in ga podpirala, potem pa je začela prevzemati vedno več odgovornosti," piše Sky News in dodaja, da bi njeno delo večkrat morali bolj prepoznati. Veliko pozornosti namreč posveča boju za pravice živali, za zvišanje pismenosti, bori se proti nasilju v družini ter pomaga žrtvam posilstva.

Več fotografij in uradni portret si lahko ogledate spodaj.

