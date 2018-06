Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Njegova voščena figura bo v londonskem muzeju na ogled od prihodnjega tedna naprej. Foto: AP Sorodne novice Ed Sheeran: Vse, kar boste danes slišali, je v živo Dodaj v

Foto: Voščeno figuro Eda Sheerana razkrili v mačji kavarni

Glasbenik ima zelo rad živali

13. junij 2018 ob 19:15

London - MMC RTV SLO

Najnovejši član najbolj znanega muzeja voščenih lutk Madame Tussauds je postal znani glasbenik Ed Sheeran, njegovo figuro pa so, ker je veliki ljubitelj mačk, razkrili kar v mačji kavarni.

Za razkritje figure enega najbolj vročih glasbenikov ta hip so izbrali mačjo kavarno Lady Dinah's Cat Emporium v Londonu, v kateri gostje pijejo kavo v družbi različnih mačk.

Sheeranova figura je oblečena v znamenito karirasto srajco, po kateri je glasbenik znan, v rokah pa ima predmet, s katerim se je v spomin vtisnil praktično vsakemu – akustično kitaro, hkrati pa je na lutki vidnih še nekaj izmed njegovih številnih tetovaž. Pozabili niso niti na zaročni prstan, za katerega glasbenik pravi, da bi ga moralo v današnjem času nositi več moških.

Oboževalci so se tako na odkritju lutke zbrali v okolju, ki bi bilo kot velikemu ljubitelju mačk zagotovo všeč tudi glasbeniku. "Glede na to, kako zelo rad ima živali, se nam je mačja kavarna v Londonu zdela odlična izbira in nekaj, kar bi zagotovo odobril tudi sam Ed Sheeran," je v izjavi pojasnil Edward Fuller, generalni direktor Madame Tussauds v Londonu.

Figuro bodo kmalu po svečanem odkritju odpeljali v muzej, kjer si jo bodo obiskovalci lahko ogledali od prihodnjega tedna naprej.

Več utrinkov pa si lahko ogledate spodaj.

P. B.