Foto: Voziček in dizertacijo Stephena Hawkinga prodali za več kot milijon evrov

Znameniti fizik je umrl spomladi

9. november 2018 ob 13:31

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Invalidski voziček pokojnega britanskega fizika Stephena Hawkinga je bil na spletni dražbi prodan za več kot 345.000 evrov, za kopijo njegove doktorske disertacije iz leta 1965 na Univerzi v Cambridgeu pa so iztržili 776.000 evrov.

Na spletni dražbi, ki je potekala med 31. oktobrom in 8. novembrom, so ponudili 22 osebnih predmetov znanstvenika, ki je zaslovel s svojo teorijo o vesolju in črnih luknjah. Skupaj so zanje iztržili več kot dva milijona evrov.

Invalidski voziček, ki so ga prodali na dražbi, je prvi invalidski voziček, ki ga je znanstvenik uporabljal, potem ko je v svojih 20. letih zbolel za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Hawkings je voziček uporabljal od poznih 80. do sredine 90. let prejšnjega stoletja, še preden je bolezen toliko napredovala, da ni več mogel uporabljati rok, da bi ga upravljal.

Na dražbi so prodali tudi nekatere druge Hawkingove osebne predmete, med drugim eseje, nagrade, jakno in tudi izvod njegove najbolj znane knjige Kratka zgodovina časa iz leta 1988 s Hawkingovim avtogramom. Zanjo so iztržili približno 78.000 evrov.

Denar bodo namenili dvema dobrodelnima ustanovama, Fundaciji Stephena Hawkina in združenju Motor Neurone Disease Association.

Eden najbolj znanih fizikov

Stephen Hawking je spomladi umrl v 76. letu starosti, potem ko je zaradi bolezni večino svojega življenja preživel priklenjen na voziček. V svetu je zaslovel s svojimi prispevki na področju kvantne gravitacije, posebno glede črnih lukenj, ter poljudnoznanstvenimi objavami, v katerih je objavljal svoje teorije o vesolju.

A. P. J.