Jana Šušteršič in Karmen Kaan iz dvojca Mon'ami v družbi avtorjev njunih skladb Roka Lunačka in Blaža Hribarja. Foto: Jani Ugrin Najboljša v letošnji konkurenci je bila Nuška Drašček! Foto: Jani Ugrin

Foto in video: Vpogled v zakulisje Popevke in zmagovalni večer Nuške Drašček

Na Popevki je zmagala skladba Tak dan

16. april 2017 ob 18:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

12 tekmovalcev na festivalu Popevka, ki je potekala v sklopu Dni slovenske zabavne glasbe, je zadnji teden preživljalo na Gospodarskem razstavišču.

Vsa energija je bila usmerjena v večer izbora. Strokovna komisija je v veliki finale letošnje Popevke poslala Nuško Drašček s skladbo Tak dan, Mon'ami s skladbo Kušn me in Jano Šušteršič s skladbo Sama, občinstvo pa je nato za zmagovalko letošnje popevke izbralo Nuško Drašček.



Poleg omenjenih so se na Popevki predstavili še Matjaž Kumelj s skladbo Po svoji poti, Omar Naber s skladbo Miže, Aleksander Novak s skladbo Dotik stare Ljubljane, Mon'ami s skladbo Kušn me, Slavko Ivančič s skladbo Med valovi in oblaki, Po drugi strani s skladbo Na konec Ljubljane, Zala Smolnikar s skladbo Fant z ulice, Gašper Rifelj s skladbo Utrip srca, Alex Volasko s skladbo Nad Ljubljano se dani in Darja Švajger s skladbo Slutnja.

Več utrinkov iz zakulisja si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji in videu.

K. K., foto: Jani Ugrin