Foto: Vroča Kate Upton in njene zapeljive obline na čelu lepotic v kopalkah

Izbora anoreksičnih manekenk uredništvu revije gotovo ne gre očitati

17. februar 2017 ob 19:22,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 19:25

New York - MMC RTV SLO

Najtežje pričakovana izdaja revije Sports Illustrated je na prodajnih policah. Krasijo jo lepotice in športnice v kopalkah - predvsem po načelu manj je več.

Govorimo seveda o krpicah blaga, ne pa o telesnih merah modelov, ki pozirajo v njej. Na naslovnici izdaje Sports Illustrated Swimsuit 2017 namreč spet blesti Kate Upton, ki s konfekcijsko številko 40 po manekenskih standardih namreč velja za zaobljeno lepotico.

Letos je že tretjič, da so 24-letno svetlolasko izbrali za naslovnico te posebne številke Sports Illustrateda - z nje se je nasmihala že v letih 2012 in 2013, z letošnjo izdajo pa se številka naslovnic z njeno podobo pravzaprav povzpela na šest, saj so jo letos upodobili na kar treh različicah naslovnice.

Še polnejša od Uptonove je še ena "povratnica", temnolasa lepotica Ashley Graham, ki nosi konfekcijsko številko 50 in so jo v revijo vključili predlani.

Pisan nabor lepotic

Tema letošnje izdaje je slogan "Vsako telo, vsaka starost, vsaka lepota" in tako so se v uredništvu potrudili, da pripravijo kar najbolj pisan izbor lepotic. Za idejo stoji MJ Day, ki je pri reviji pred 19 leti začela kot pomočnica urednika, zdaj pa že zadnjih šest let bedi nad to posebno izdajo ter si želi predstaviti podobe in zgodbe raznovrstnih deklet in žena.

Teniška zvezdnica Serena Williams je pokazala svoje mišičasto telo, prvič je pred objektivom Emmanuelle Hauguel pozirala tudi njena kolegica Eugenie Bouchard, 22-letna Kanadčanka.

Zajeli so olimpijski prvakinji, telovadki Aly Raisman in Simone Biles, lepotica Chrissy Teigen je kopalke oblekla le nekaj mesecev po porodu, 63-letna manekenska veteranka Christie Brinkley pa je pozirala skupaj s svojima hčerkama Alexo Ray Joel in Sailor Brinkley Cookm.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij lepotic, ki jih je za pokušino objavil Sports Illustrated, v galeriji pa so zbrani utrinki s slovesne predstavitve te posebne številke.

T. H., foto: Reuters