Karneval v Sao Paulu je morda malo manj znan od tistega v Riu, a je prav tako dobro obiskan. Foto: Reuters

Foto: Vročica karnevala je v Sao Paulu že dosegla vrhunec

Rajali bodo do pepelnične srede

26. februar 2017 ob 13:00

Sao Paulo - MMC RTV SLO/Reuters

Čeprav po svojem karnevalu bolj slovi neko drugo brazilsko velemesto, tudi v Sao Paulu ne zaostajajo za Riom: od leta 1991 načrtno spodbujajo karnevalsko dogajanje in zdaj se lahko pohvalijo z vse večjo udeležbo tako plesalcev kot gledalcev.

Leta 1991 so namreč v Sao Paulu za uradno prizorišče karnevala določili sambadrom Anhembi, na njem se vsako leto predstavijo najbolj znane šole sambe v tem brazilskem velemestu - tudi letos so v okviru parade po sambadromu poplesavali plesalci šol Vai Vai, Imperio da Casa Verde, Mancha Verde, Aguia de Ouro, Gavioes da Fiel, Mocidade Alegre, Vila Maria, Tom Maior in drugih.

A medtem ko svoj vrhunec karneval v Riu de Janieru doseže v nedeljo in ponedeljek, je osrednje dogajanje v Sao Paulu zgoščeno na konec tedna oz. petek in soboto, parade po posameznih četrtih velemesta pa potekajo vse do pepelnične srede, ko se začne postni čas in rajanja 40 dni (do velike noči) ni.

Pri pripravah na karneval poleg šol sambe sodelujejo tudi domačini, ki pomagajo šivati kostume in priskočijo na pomoč pri drugih podrobnostih, povezanih z nastopi.

T. K. B.