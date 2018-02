Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Po ocenah mestnih oblasti jim bo karneval prinesel 3,5 milijarde brazilskih realov (865 milijonov evrov) dohodkov. Foto: Reuters Številni se udeležijo le uličnih zabav, saj sambodrom sprejme samo 72.000 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Vročica karnevala v Riu de Janeiru

Pričakujejo 1,5 milijona obiskovalcev

10. februar 2018 ob 11:01

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

Rio de Janeiro znova gosti enega največjih pustnih karnevalov na svetu, na katerem pričakujejo 1,5 milijona obiskovalcev iz Brazilije in tujine.

"Uradno odpiram karneval," je zaklical kralj karnevala Momo, ki je od župana Marcela Crivelle prevzel velik ključ in s tem mestno oblast. Kot običajno so mu družbo delale kraljica karnevala in dve princesi, plesalki v značilnih barvnih pustnih kostumih s perjem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa do zadnjega ni bilo jasno, ali bo župan, ki je sicer škof ene največjih in najvplivnejših krščanskih verskih ločin v Braziliji, sodeloval pri predaji oblasti. Lani jo je namreč tik po prevzemu županovanja kralja Moma zavrnil in se ni niti pojavil na sambodromu, kjer poteka osrednji del karnevala s tekmovanjem plesnih šol. "Ne želim uničiti zabave," je dejal po predaji oblasti in zavrnil očitke o predsodkih do karnevala. Poudaril je, da karneval "vrača optimizem".

Na letošnjem karnevalu pričakujejo 1,5 milijona domačih in tujih turistov. Številni se udeležijo le uličnih zabav, saj sambodrom sprejme samo 72.000 ljudi. Tam se bodo tudi letos v plesanju sambe pomerile številne plesne šole, ki jih sestavlja po 3.000 plesalcev, glasbenikov in drugih članov. Za varnost med praznovanji bo skrbelo 17.110 pripadnikov varnostnih sil, samo v okolici sambodroma pa jih bo skoraj 800.

K. K.