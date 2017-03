Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Izjemno zanimanje za vstop v hišo Lucia Dalle. Foto: EPA Za posledicami kapi je umrl v Švici. Tam se je ustavil v okviru svoje turneje. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Vstopite v hišo legendarnega italijanskega pevca Lucie Dalle

Bologna se spominja Lucie Dalle

3. marec 2017 ob 18:47

Bologna - MMC RTV SLO

Legendarni italijanski pevec in skladatelj Lucio Dalla je s svojimi večnimi skladbami osvojil ves svet, tudi pet let po njegovi smrti spomin nanj ni zbledel, v teh dneh je tako "lucievsko" obarvana Bologna.

V ulici D'Azeglio v Bologni so za javnost odprli vrata Lucieve hiše, zanimanje pa je po pisanju italijanskih medijev izjemno. V Bologno so prispeli Italijani z vseh koncev Apeninskega polotoka, pa tudi obiskovalci iz drugih držav, prednjačijo Grki, Nizozemci in Švicarji.

Z dogodkom A Casa di Lucio va in Citta zaznamujejo peto obletnico njegove smrti - umrl je 1. marca 2012 v Montreuxu v Švici -, obenem pa se spominjajo tudi njegovega rojstva, rodil se je 4. marca 1943 v Bologni.

Prav v pevčevem domačem kraju se bodo skozi marec zvrstili številni dogodki, s katerimi se ga spominjajo.

Pesmi navdih za film

Med 1. in 8. marcem v kinu predvajajo film Caro Lucio ti scrivo, v katerem je režiser Riccardo Marchesini na filmsko platno prenesel sedem zgodb, ki temeljijo na akterjih Lucievih pesmi - Anna e Marco, Meri Luis, Futura, L'anno che verrá, La casa in riva al mare, Com'è profondo il mare ...

Naštete skladbe in vse preostale Lucieve uspešnice je mogoče slišati tudi na glavnem mestnem trgu, kjer se na vsakih 15 minut sliši verz ali dva: "Da se spomnimo Lucia, ki je umrl pred petimi leti. Ampak njegove skladbe bodo za vedno usidrane v nas," so povedali organizatorji. Pevcu so posvetili tudi mašo.

Carusa odpel Pavarotti

Dalla je avtor nekaterih najbolj znanih pesmi v zgodovini popularne italijanske glasbe. V pol stoletja ustvarjalne kariere je zložil zimzelene skladbe, med njimi je zagotovo najbolj znana Caruso. Slovito pesem, poklon operni legendi Enricu Carusu, je Lucio napisal posebej zato, da bi jo odpel Luciano Pavarotti; prodali so jo v več kot devetih milijonih izvodov.

Sodeloval je tudi z večino najuglednejših italijanskih izvajalcev, kot sta denimo Gianni Morandi in Francesco De Gregori.

D. S.