Foto: William, Catherine, Harry in Meghan prvič skupaj na uradnem dogodku

Prvič vsi skupaj na kongresu dobrodelne organizacije

1. marec 2018 ob 10:40

London - MMC RTV SLO

Princ William in njegova žena Kate Middleton ter princ Harry in njegova zaročenka Meghan Markle so na kongresu dobrodelne organizacije prvič javno nastopili skupaj.

Člani kraljeve družine so se v sklopu foruma kraljeve dobrodelne organizacije prvič vsi skupaj udeležili uradnega dogodka. Gre za dobrodelno organizacijo, ki so jo ustanovili William, Kate in Harry, po kraljevi poroki 19. maja pa se bo poslanstvu pridružila tudi Meghan.

Predtem so bili vsi štirje skupaj zadnjič videni na božično jutro, ko so se s kraljico Elizabeto II. in drugimi člani kraljeve družine odpravili v cerkev.

Veliko načrtov za prihodnost

Na dogodku so spregovorili o svojih načrtih in pričakovanjih za kraljevo fundacijo, med drugim pa so se dotaknili tudi namena ustanovitve in trenutnih projektov. Princ William je v uvodnem nagovoru posebej poudaril, kako veseli so, da se jim je pridružila tudi Meghan, in dodal, da sta z bratom že v času služenja vojske razmišljala o vrednotah in načinu, kako pomagati ljudem v stiski.

"Od staršev sva dobila skrbnost, sočutje in občutke dolžnosti za vse, česar sva se lotila, v dobrodelnost pa sta bila vključena že najina stara starša. Naš cilj ni spreminjati gonila te organizacije, ampak slediti zgledu in vrednotam tistih, ki so bili pred nami. Prizadevali si bomo, da te vrednote v javno življenje vključimo na sodoben in naši generaciji primeren način."

Na dogodku pa je spregovorila tudi Meghan, ki je poudarila, kako zelo pomembno je gibanje Time's Up in #TudiJaz, hkrati pa je pokazala, da se s princem Williamom in vojvodinjo Cambriško odlično ujame.

Meghan je za to priložnost nosila obleko kanadskega oblikovalca Jasona Wuja, vojvodinja Cambriška pa se je odločila za britansko modno hišo Séraphine.

P. B.