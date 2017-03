Foto: William in Kate prisluhnila preživelim iz pariških terorističnih napadov

Par na dvodnevnem obisku francoske prestolnice

18. marec 2017 ob 19:07

Pariz - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta obiskala Pariz, kjer sta se med drugim srečala tudi s preživelimi iz terorističnih napadov - in to prav takrat, ko je mesto pretresel nov incident.

Poročali smo, da je zjutraj na pariškem letališču Orly moški napadel vojakinjo in ji skušal odvzeti orožje, med begom pa so ga varnostne sile ubile. Letališče so zaprli za ves promet in varnost v mestu nemudoma še poostrili, vendar to ni vplivalo na obisk Williama in Kate, saj sta se držala načrtovanega urnika.

Med drugim sta obiskala vojaško bolnišnico Les Invalides, zdaj preoblikovano v muzej, kjer sta se srečala s 25-letno Jessico in 28-letnim Kevinom, ki sta preživela napad v Bataclanu in restavraciji La Belle Equipe novembra 2015.

Čustven pogovor

Jessica, ki je bila ustreljena kar sedemkrat, je britanskemu kraljevemu paru podrobneje opisala grozote tistega večera, potem ko je pojasnila, da sprva o tem sploh ni hotela govoriti. "Ampak zdaj želim povedati, da nismo le žrtve, imamo življenja, partnerje, službe. Želim govoriti o svojemu prijatelju, ki so ga takrat ubili in tako počastiti spomin nanj," je dejala.

"Mislim, da ste vsi zelo pogumni in zelo močni, izjemno ste napredovali," je Jessici Bambal Akan dejal princ William, Kate pa ji je obljubila, da bo pozorna na njeno delo, potem ko je izvedela, da si prizadeva vstopiti v modno industrijo.

Čeprav je prvi dan obiska v Parizu Kate nosila britanske modne oblikovalce, je nato vendarle pokazala tudi ljubezen do francoske mode in oblekla njihov kultni Chanel.

Nasmejana kot vedno

In čeprav smo poročali, da jo je razočaralo njegovo obnašanje na smučanju s prijatelji, ko se je v nekem nočnem klubu zabaval z dvema neznankama, ni bilo videti, da incident vplival na njuno razmerje, saj sta si med dolžnostmi v Parizu izkazovala naklonjenost tako kot vedno.

Nekaj njunih pariških utrinkov si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

T. H., foto: EPA