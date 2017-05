Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Navijači so z ovacijami pozdravili Dereka Jeterja in Hananh Davis Jeter. Foto: Reuters Jeter je bil 13 let kapetan New York Yankees. V severnoameriški bejzbolski ligi MLB je pustil globok pečat. V svoji dolgoletni karieri je poleg petih zmagoslavij v velikem finalu lige MLB še 14-krat zaigral na tekmi zvezd, leta 2000 pa je osvojil obe najbolj prestižni posamični nagradi v bejzbolu: izbran je bil za najkoristnejšega igralca MLB-ja, hkrati pa je prejel prestižno nagrado Babe Ruth. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Yankeesi z ovacijami pozdravili upokojenega Dereka in nosečo Hannah

Upokojili dres s številko 2 Dereka Jeterja

15. maj 2017 ob 19:05

New York - MMC RTV SLO/STA

Legendi New York Yankeesov Dereku Jeterju so se navijači z ovacijami poklonili na upokojitvi številke 2, ki jo je nosil skoraj 20 let. Na dogodku ga je spremljala žena Hannah, ki je bila deležna nešteto pogledov.

27-letna Hannah Davis Jeter je namreč noseča in skupaj s 15 let starejšim možem odšteva dneve do rojstva prvorojenke, prvič pa je v javnosti pokazala svoj nosečniški trebušček.

Slavna manekenka je skupaj z enim najboljših igralcev bejzbola zadnjih dveh desetletij, upokojil se je leta 2014, prišla na stadion, kjer so ju navijači glasno pozdravili, Hannah pa je od oboževalcev prejela tudi šopek rož.

"Imel sem priložnost igrati za prvorazredno organizacijo in pred najboljšimi navijači v zgodovini športa. Ko sem v New Yorku igral 20 let, sem se naučil, da čas beži, spomini bledijo, toda družina ostane za zmeraj. Večno bom hvaležen, da sem del družine Yankees," je povedal Jeter, ki je ob tej posebni priložnosti prejel prstan iz 14-karatnega belega zlata ter repliko svojega dresa.

Jeter in zvezdnice

Derek in Hannah sta se poročila julija 2016 po treh letih zveze. Jeter, ki so ga v preteklosti povezovali z zvezdnicami, kot so Mariah Carey, Scarlett Johansson, Gabrielle Union, Jessico Albo, Jessico Biel, Tyro Banks, Adriano Limo in Minko Kelly, je šele, ko je spoznal Hannah, pomislil na to, da bi se poročil. Potem ko se je upokojil, je povedal, da je pripravljen na očetovsko vlogo.

