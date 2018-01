Foto: Z nogometnih zelenic na modno stezo - zvezdnik Juventusa osvojil Milano

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Paulo Dybala kot maneken. Foto: EPA Igralec James Marsden je sina Jacka spodbujal iz prve vrste. Foto: Instagram Sorodne novice Stefano Gabbana: "Nisem gej, preprosto moški sem" Dodaj v

14. januar 2018 ob 19:41

Milano - MMC RTV SLO

Enega izmed vrhuncev milanskega tedna mode je pripravila modna hiša Dolce & Gabbana, ki je na modno stezo poslala tudi argentinskega nogometnega zvezdnika Paula Dybalo.

Italijanska modna dvojica "manekena z nogometnih zelenic" ni poiskala v vrstah milanskih prvoligašev, v Interju ali Milanu, temveč se je odločila, da angažira zvezdnika zdajšnjih prvakov, ki prihajajo iz Torina. "Želel si je ogledati modno revijo in potem sva mu rekla: 'Bodi del revije'," je povedal Stefano Gabbana.

Dybala je bil presenečenje za vse zbrane na milanskem tednu mode, na modni stezi pa se je pojavil v klasični obleki črne barve. Tretji strelec Serie A po prvem delu sezone (dosegel je 14 golov) si je pred enim tednom poškodoval stegensko mišico, odsoten pa bo predvidoma en mesec.

Mnenja na družbenih omrežjih ob Dybalovem modnem debiju so mešana. Medtem ko ga nekateri hvalijo, so se oglasili tudi kritiki, ki pravijo, da se nogometašu ni treba tako medijsko izpostavljati. A Dybala ni prvi nogometaš, ki se je preizkusil v manekenski vlogi, pred njim so to storili zvezdnik Reala iz Madrida Cristiano Ronaldo, Chelseajev Cesc Fabregas, upokojeni nogometaš David Beckham ...

Potomci slavnih

Druge kreacije modnega para so bile veliko bolj drzne, na sebi pa so jih nosili tudi potomci slavnih obrazov: Dylan Jagger Lee (sin igralke Pamele Anderson in glasbenika Tommyja Leeja), Jack Marsden (sin igralca Jamesa Marsdena), Paris Brosnan (sin igralca Piercea Brosnana), Myles O' Neal (sin košarkarja Shaquilla O' Neala), Gabrielle Kane Day-Lewis (sin igralcev Daniela Day-Lewisa in Isabele Adjani), Christian Combs (sin raperja Seana Johna Combsa), Kevin Chaplin (vnuk Charlieja Chaplina) ... Po pisti so se sprehodili tudi raper Tinie Tempah, pevec Austin Mahone, igralec Horacio Pancheri, igralec in spletna zvezda Cameron Dallas ...

Kolekcijo Kings's Angels si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: EPA