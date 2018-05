Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred kratkim se je za vstop v politiko odločila igralka Cynthia Nixon. Foto: Reuters Donald Trump je dolga leto vodil resničnostni šov Pripravnik, eno najbolje gledanih resničnostnih oddaj v ZDA. Foto: Reuters Schwarzenegger je dosegel skoraj vse, kar si je zadal - postal je najprepoznavnejši bodibilder vseh časov, uspelo mu je v filmski industriji, pa tudi v politiki je segel visoko. Foto: Reuters Jerryja Springerja se številni spominjo kot voditelja razvpite oddaje, le malodko pa ve, da je bil pred tem župan. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Zvezdniki, ki so rdeče preproge zamenjali za politični parket

Znani obrazi v politiki

6. maj 2018 ob 19:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Danes postaja vse običajnejše, če se nekdanji igralci, pevci in voditelji odločijo, da jim svet šovbiznisa ne diši več, in se podajo v politične vode. Med vsemi zvezdniki, ki so se podali v politiko, je trenutno zagotovo najbolj znan Donald Trump, a še zdaleč ni edini.

Skok v politiko, in to ne kar na katero koli politično funkcijo, ampak na mesto predsednika ZDA, je – še preden je Trump sploh pomislil, da bi lahko postal predsednik – uspel hollywoodskemu igralcu, danes že pokojnemu Ronaldu Reaganu. Ta se je leta 1962 včlanil v republikansko stranko, štiri leta pozneje je postal guverner Kalifornije in na tem položaju ostal devet let. Za predsednike je prvič kandidiral leta 1976, sicer neuspešno, a so mu volivci prvega od dveh mandatov na čelu ZDA podelili štiri leta pozneje. S svojo gospodarsko politiko je postal ikona republikancev in je danes celo bolj priljubljen, kot je bil po koncu svojega drugega mandata.

Kalifornijski guverner, leta 2002, torej skoraj 40 let pozneje je postal še en igralec - Arnold Schwarzenegger, ki se je večini vtisnil v spomin po franšizi Terminator in kultnem filmu Konan barbar.

Nekateri manj, drugi bolj uspešno

Znan obraz je na poti v politiko pomagal tudi igralcu in režiserju Clintu Eastwoodu, ki je bil med letoma 1986 in 1988 župan idiličnega kalifornijskega obalnega mesteca Carmel by the Sea.

Med igralci se je v politiko, sicer precej neuspešno, podala danes že skoraj pozabljena igralka Stacey Dash. Ta je trenutek svoje slave dočakala v 90. letih prejšnjega stoletja z najstniško uspešnico Nimaš pojma (Clueless). A Dasheva tudi na političnem parketu ni imela sreče, najprej so jo odslovili z mesta Foxove komentatorke, pred mesecem dni pa je umaknila še svojo kandidaturo za kongres.

Trenutno za guvernerko New Yorka kandidira igralka in liberalna aktivistka Cynthia Nixon, sicer najbolj znana po vlogi Mirande iz priljubljene serije Seks v mestu. V napovedi svoje kandidature je med drugim obljubila, da se bo zavzela za boljši zdravstveni sistem.

Najprej župan nato voditelj spornega šova

Konec 80. se je v politiko podal pevec Sonny Bono, znan iz dueta Bonny in Cher. Med letoma 1988 in 1992 je bil župan Palm Springsa, leta 1994 pa je bil izvoljen v predstavniški dom kongresa, v katerem je ostal vse do svoje smrti leta 1998.

Politične ambicije je imel tudi glasbenik Wyclef Jean, ki je leta 2010 na rodnem Haitiju vložil svojo kandidaturo, vendar jo je državna volilna komisija zavrnila, ker zvezdnik ni izpolnjeval zakonskih zahtev. Med drugim ni na Haitiju prebival vsaj pet let.

Voditelj razvpitih pogovornih oddaj Jerry Springer je ubral nekoliko drugačno pot, najprej se je podal v politiko, bil je župan Cincinnatija, šele nato pa je zaslovel kot voditelj zloglasne oddaje The Jerry Springer Show.

Od boksarjev do pornografskih zvezdnic

Svojevrsten fenomen je tudi filipinski boksarski zvezdnik Manny Pacquiao, ki na Filipinih opravlja delo senatorja. Še več izkušenj z državno politiko kot Pacquiao ima ukrajinski boksar Vitalij Vladimirovič Kličko, šestkratni svetovni prvak v boksanju težke kategorije. V politiko se je vključil leta 2005, leta 2012 se je s svojo stranko UDAR uvrstil v parlament, trenutno pa je župan ukrajinske prestolnice Kijev.

V naši zahodni sosedi, Italiji, pa se lahko pohvalijo, da je v poslanskih klopeh sedela ena najslavnejših pornografskih zvezdnic na svetu, Ilona Staller - Cicciolina. Med letoma 1987 in 1992 je bila poslanka Radikalne stranke, na volitvah leta 1992 pa se ji ni več uspelo uvrstiti v parlament.

Znani bi radi nekaj spremenili tudi v slovenski politiki

Znani obrazi so vse pogumnejši tudi v Sloveniji, letos se bo na državnozborske volitve podala kar lepa četica znanih z vseh vetrov. Na listah različnih strank bodo med drugim tako kandidirali Saša Tabaković, Lado Leskovar, Alenka Gotar, Violeta Tomić, Lara Jankovič, Saša Dončič, Peter Vilfan, Dušan Hauptman, Dušan Olaj, Matej Špehar, Uršula Majcen in Alma Rekić.

Sa. J.