Foto: Za Ahila ni dvoma - Rusija mu bolj "diši" kot Savdska Arabija

Na Pokalu konfederacij v štirih poskusih zadel trikrat

14. junij 2018 ob 08:22

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, Reuters

Ahil, preroški maček, ki bo na nogometnem svetovnem prvenstvu napovedoval izide tekem, je prvič že opravil nalogo - za zmagovalca uvodne tekme med Rusijo in Savdsko Arabijo je (seveda) določil gostitelje.

Ahil je beli gluhi maček, njegova "služba" pa je ob običajnih dneh lovljenje miši v znamenitem muzeju Ermitaž v Sankt Peterburgu. A njegovi oskrbniki so prepričani, da ima Ahil jasnovidne sposobnosti, zato so ga že lani priporočili prirediteljem nogometnega Pokala konfederacij, ki velja za generalko pred svetovnim prvenstvom. Takrat je pravilno napovedal tri od štirih tekem, ki so bile na sporedu v Sankt Peterburgu.

Izkupiček je bil očitno dovolj dober, da so ga k sodelovanju povabili tudi letos. Po poročanju ruski medijev je pred začetkom prvenstva veliko treniral, sodeloval pri javnih dogodkih in je zdaj končno pripravljen, da lahko napoveduje izide tekem.

Leva ali desna posoda?

Prva naloga je že za njim - ob navzočnosti množice fotografov so ga v sredo posadili na mizo novinarskega središča na stadionu v Sankt Peterburgu in pred njega postavili dve skledi s hrano, ob katerih sta bili zastavi Rusije in Savdske Arabije. Ti dve reprezentanci, ki sta sicer na lestvici Fife uvrščeni najnižje izmed vseh držav udeleženk, se bosta namreč danes ob 17.00 pomerili na uvodni tekmi turnirja.

Ahil je nekaj sekund okleval, nato pa se odločil za hrano in sklede, ob kateri je bila zastava države gostiteljice. Prisotni so bili nad njegovo odločitvijo seveda navdušeni in so ga nasmejani trepljali in božali. Zvečer pa bomo videli, ali je maček svoj preroški turnir začel z zmago ...

A. P. J.